Elmano: Sarto não mostrou "realidade" do IJF

Foto: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA Elmano de Freitas, durante café da manhã com os jornalistas, no Palácio da Abolição

O governador Elmano de Freitas (PT) rejeitou ontem a tese de que teria aumentado repasses para a saúde de Fortaleza por conta do alinhamento político entre sua gestão e a do prefeito Evandro Leitão (PT). Em entrevista à coluna, o petista justificou recente incremento anual em R$ 120 milhões ao Instituto José Frota (IJF) como uma "resposta" a uma "realidade" apresentada por Evandro.

"Era uma realidade que eu não tinha conhecimento. Eu nunca soube que o IJF devia R$ 100 milhões. Eu soube que o IJF não tinha insumos, isso no final do ano passado, e nós levamos até lá mais de R$ 600 mil em materiais e mais R$ 9 milhões mensais do Governo Federal. O Sarto, até por questões eleitorais, nunca quis apresentar. Eu nunca imaginei que no IJF ia faltar almoço", diz.

"Narrativa"

Elmano continua: "Se o Sarto tivesse dito 'está faltando R$ 100 mi, o hospital vai parar, não tem almoço', mas ele nunca falou isso. Ao contrário, o Estado eles diziam que tinha problema financeiro, e a Prefeitura era modelo no País".

Fila é grande

"O que se mostrou que não era verdadeiro", conclui. Elmano diz que Evandro fará um diagnóstico do município e que o Estado irá ajudar "no possível". "Ele vai entrar na rodada de reuniões que vou ter com os prefeitos, todos eles".

Transparência

"Agora, agradeço Evandro por ter a transparência de dizer que tem um problema. O Sarto fazia o contrário, dizia que eu que tinha. Se ele tinha dinheiro para tudo, para que eu ia oferecer? Melhor ajudar outros municípios", conclui.

Vem aí

Conversa ocorreu após o "Café com Governador", evento puxado por Elmano no Abolição com jornalistas. Na ocasião, anunciou volta de Lula (PT) ao Ceará em 7 de fevereiro para início da duplicação da BR-116 trecho Pacajus Chorozinho.

No vermelho

Líder de uma das "vitrines" da oposição ao PT no Ceará, o prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), disse ontem que sua gestão herdou dívida de quase R$ 600 mil só com empréstimos consignados de servidores do município.

Vai longe

Segundo Pontes, valores retidos pela gestão de sua antecessora não foram repassados para os bancos. Situação teria deixado servidores em inadimplência mesmo após o desconto em folha. Ele promete denunciar o caso.

Foto: Divulgação/ Governo do Estado FACHADA do Hospital José Martiniano de Alencar, antigo Hospital da Polícia Militar

RC e o Hospital da PM

Apesar de achar revindicação justa, Roberto Cláudio (PDT) critica proposta de "mudar" o Hospital José Martiniano de Alencar como exclusivo da PM. "Perde o Ceará e não ganha a PM, porque a estrutura do hospital não atende necessidades da corporação".

Jornada

O vereador Gabriel Biologia (Psol) protocolou projeto de lei que extingue a escala 6x1 - aquela que permite apenas um dia de descanso semanal remunerado - em contratações de obras e serviços da Prefeitura de Fortaleza.

6x1 em pauta

Segundo o texto, a escala ficaria proibida em jornadas de trabalho "das relações fixadas por contratos administrativos, convênios e licitações". Tema virou pauta no Congresso após PEC apresentada por Erika Hilton (Psol-SP).

Horizontais

Maria Bethânia parabenizou pessoalmente ontem Júlio César Mesquita, aluno da rede pública cearense, por sua aprovação no acesso ao curso de Letras da Universidade de São Paulo (USP). Júlio conheceu a artista em novembro do ano passado, quando presenteou Bethânia com cordel sobre ela em evento da UFC. Haja moral.