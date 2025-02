Evandro manda servidores para órgãos de origem

Foto: JÚLIO CAESAR Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza

O prefeito Evandro Leitão (PT) assinou na última semana decreto determinando o retorno aos órgãos de origem de todos os servidores da Prefeitura de Fortaleza que estavam postos à disposição para outros órgãos dentro da administração municipal. A ordem, que integra medidas da nova gestão de olho em reorganizar a máquina pública, tem prazo de cumprimento de no máximo dez dias, contados desde a última sexta-feira, 7. Justificando a iniciativa, Evandro destaca a "necessidade de adequação das estruturas administrativas dos órgãos que integram a administração pública municipal e o início de um novo mandato do Poder Executivo". Única ressalva feita pelo prefeito no decreto diz respeito às cessões de servidores que já foram renovadas em 2025.

Ajuste

Entre outras medidas de reestruturação da máquina municipal, o prefeito anunciou no início do mês cortes de pelo menos 30% em servidores terceirizados e de 25% em contratações por cooperativas.

Renovação

Com o retorno de todos os servidores aos órgãos de origem, futuras cessões precisarão ser novamente autorizadas pelo prefeito ou pelos secretários, a partir de uma análise individualizada de cada caso.

Quadra...

Após chuvas no último fim de semana, Evandro Leitão deu continuidade a sua agenda de visitas a comunidades e áreas de risco em Fortaleza para conferir obras de olho em reduzir o impacto das precipitações.

...chuvosa

Ao todo, o prefeito visitou bairros Planalto Ayrton Senna, José Walter, Mondubim e Parque Dois Irmãos, onde prometeu ampliar serviços de limpeza de canais. Ações de combate às chuvas ocorrem desde 6 de janeiro.

Bandeira...

Um detalhe que pode ter passado batido do ato de filiação de ex-pedetistas ao PSB na última sexta-feira: encarregado de citar nominalmente os novos filiados, Romeu Aldigueri (PSB) iniciou relação pelo nome de Sérgio Aguiar (PSB).

...branca?

Inesperado, o destaque dado pelo novo presidente da Assembleia a Aguiar chamou a atenção de quem acompanhava o evento. Aldigueri e ele têm rivalidade histórica em suas bases eleitorais de Granja e Camocim.

Crise no Psol continua

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Técio Nunes do PSOL na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Apesar de ter diminuído em "volume" nos últimos dias, racha do Psol Ceará continua a pleno vapor. Na última semana, o candidato da sigla na eleição de 2024, Técio Nunes, deu declarações dizendo que não irá se afastar da presidência local da sigla.

Alecrim

Em entrevista à TV Cidade, Técio defendeu a própria indicação como assessor de Políticas sobre Drogas de Evandro Leitão (PT) e disse que críticas vêm de "grupos minoritários". "Tem que acabar com essa política de alecrim dourado".

Racha

Situação é curiosa porque Técio, apesar de ter controle do diretório do Psol Fortaleza, tem indicação questionada por parlamentares eleitos da sigla no Estado, que pregam independência com relação a Evandro.

Horizontais_

Parte do teto da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE) de Maracanaú desabou após as fortes chuvas do último sábado, 8. A Ceasa afirma que já apura os fatos e que ninguém ficou ferido. /// Episódio pode acabar provocando adiamento da posse do novo diretor do órgão, Hebert Lima, que estava marcada para hoje.