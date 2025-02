Conselho de Ética define presidente na próxima semana

Foto: FCO FONTENELE Léo Couto, presidente da Câmara de Fortaleza

.

Cumprindo promessa registrada na coluna de ontem, o presidente da Câmara Municipal, Léo Couto (PSB), anunciou ontem integrantes do Conselho de Ética do Legislativo para a nova legislatura da Casa. Ao todo, compõem o grupo Professor Enilson (Cidadania), Luciano Girão (PDT), Julierme Sena (PL), Carla Ibiapina (DC), Erich Douglas (PSD), Ana Aracapé (Avante) e René Pessoa (União), este último substituindo o vereador licenciado Márcio Martins (União).

Em conversa com a coluna, integrantes do grupo afirmam que o colegiado deve se reunir na próxima terça-feira, 18, para definir quem ficará na presidência do órgão. Último grupo a ter composição fechada, o Conselho de Ética é responsável por julgar processos por quebra de decoro contra vereadores.

Em pauta

Entre ações que serão julgadas pelo grupo, estão duas representações que pedem a cassação do vereador Inspetor Alberto (PL), uma delas com relação ao episódio de maus tratos contra um porco registrado na eleição passada.

Julgamento

A representação, no entanto, ainda deve demorar a ser analisada. Com a definição da presidência do Conselho de Ética, o grupo ainda deverá convocar sessão de instalação, para só depois disso definir relator para o caso.

De volta

Distante das redes desde o término do mandato, o ex-prefeito José Sarto (PDT) "ressurgiu" ontem com carta publicada em seus perfis oficiais. No texto, se defende de acusações de Evandro Leitão (PT) do processo de transição.

Resposta

"O MPCE arquivou o processo que acompanhava a transição na Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, não havia nada a se investigar, como foi insinuado pela atual gestão", disse. Volta ocorreu no dia do aniversário do ex-prefeito.

PDT oposição

Cláudio Pinho (PDT) foi escolhido ontem como líder da bancada do PDT na Alece. Ele comandará bloco "pós-racha" de cinco deputados que continuaram na sigla após migração em massa de deputados ligados a Cid Gomes ao PSB.

Vaga sagrada

O vereador Jorge Pinheiro (PSDB) entrou ontem com projeto criando "zonas de livre estacionamento" no entorno de templos religiosos do município. Regulação desses espaços é embate antigo entre Executivo e Legislativo.

Foto: JÚLIO CAESAR Prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT)

Leitão revoga decreto de Sarto

Evandro Leitão (PT) revogou decreto de José Sarto (PDT) que dificultava o afastamento de servidores públicos eleitos para mandatos na diretoria de entidades sindicais. A revogação era uma das reivindicações de categorias na campanha salarial 2025.

Nova regra

No novo decreto, Evandro justifica a decisão pela "necessidade de promover a adequação normativa e a revogação de atos administrativos que tenham cumprido sua finalidade, tornando-se incompatíveis com o interesse público".

Impasse

Segundo dirigentes sindicais, decreto de Sarto criava uma série de exigências adicionais para a concessão do afastamento, o que acabava, na prática, dificultando o processo de concessão das licenças para os dirigentes sindicais.

Unimed Ceará



A Unimed Fortaleza foi reconhecida pela Unimed Brasil com o selo prata ESG Unimed 2024, que destaca as cooperativas que adotam as melhores práticas ambientais e de governança no País. Na Capital, se destacaram ações de gestão eficiente de recursos naturais e de reciclagem, entre outros.