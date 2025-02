Cid Gomes de volta à elite do Congresso

Foto: Isabelle Maciel Senador Cid Gomes

.

O senador Cid Gomes (PSB) foi escolhido nesta terça-feira, 18, por colegas de bancada como novo líder do PSB no Senado Federal. Com isso, o senador cearense irá substituir Jorge Kajuru (PSB-GO) no posto. Logo após a confirmação da escolha, Cid inclusive participou da primeira reunião de líderes convocada pelo novo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), para a definição das próximas votações e instalações de comissões do Legislativo.

A ideia da Mesa Diretora é instalar as principais comissões já nesta quarta-feira, 19. Antes de migrar para o PSB, Cid também exercia a liderança de seu antigo partido, o PDT, no Senado. O cargo confere uma série de prerrogativas ao senador, como a indicação de representantes do partido em comissões da Casa.

Oposição I

Declarações de André Fernandes (PL) registradas na coluna de ontem tiveram grande repercussão nas bancadas da Alece. Em entrevista ao O POVO, o deputado afirmou que o PL deverá focar em candidaturas próprias em 2026.

A conferir

Apesar de ter animado integrantes do PL, tese do líder bolsonarista preocupa outros setores da oposição, como PDT e União, que tentam construir chapa única do grupo para a disputa de 2026.

Jade convida

A Secretária da Proteção Social, vice-governadora Jade Romero (MDB), irá reunir prefeitos e secretários municipais de assistência do Ceará na próxima terça-feira, 25, a partir das 9h, no Hotel Praia Centro.

Projetos

O encontro busca alinhar programas, ações e projetos da Secretaria da Proteção Social com órgãos municipais. Atualmente, a pasta coordena oito políticas públicas do Estado, como o Cartão Mais Infância, com municípios.

Homenagem

Responsável pela investigação do assassinato da jovem Natany Alves e da rápida prisão dos três suspeitos do crime, o delegado José William Soares Lopes será homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará.

"Exemplar"

Homenagem foi proposta em voto de congratulações pelo deputado estadual De Assis Diniz (PT), que destacou trabalho do delegado como "exemplar" e "fundamental para a rápida elucidação do caso".

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Supremo Tribunal Federal (STF)

STF reafirma autonomia do MPC

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou novo recurso do Estado do Ceará em ação que tentava limitar a autonomia do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) para requisitar documentos de gestores públicos.

Cobrança

Caso diz respeito a episódio ocorrido ainda em 2013, na gestão Cid Gomes (PSB), quando o MP de Contas pediu diretamente à Secretaria dos Esportes cópias de um convênio da pasta com uma associação de windsurf.

Vitória do MPC

A cobrança, no entanto, foi anulada pelo então presidente do TCE, Valdomiro Távora, que pontuou necessidade de autorização prévia da direção da Corte. Nova decisão do STF, no entanto, garante a autonomia ao MP de Contas.

Cibersegurança



A Trust Control, empresa cearense de cibersegurança, realiza entre hoje, 19, e sexta-feira, 21, o Trust Control Next Level, evento que reúne distribuidores e fornecedores de soluções na área. /// O evento ocorre no Hotel Sonata de Iracema e buscar criar um ambiente de troca de experiências em segurança da informação.