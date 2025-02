Sindicatos reduzem índice em busca de acordo com Evandro

Foto: CHICO ALENCAR / ESPECIAL PARA O POVO Ériston Ferreira

.

Entidades que representam servidores públicos de Fortaleza apresentaram ontem, em reunião com o prefeito Evandro Leitão (PT), proposta de reajuste geral menor que os 12,84% reivindicados desde o início da campanha salarial de 2025. A nova proposta, em 6,27%, leva em consideração apelos do prefeito diante da má situação financeira do município e tem como referência reajuste já concedido pela gestão a profissionais da educação em janeiro deste ano.

"É um limite que nós estamos colocando, que seria a inflação mais um pequeno ganho real, para este primeiro ano, já que o prefeito está colocando que está com problemas financeiros", diz Eriston Ferreira, presidente do Sindifort. As entidades, no entanto, dizem "estar abertas" para discutir esse índice.

Nova data

Evandro se reuniu ontem com entidades de servidores. O prefeito chegou a pedir prazo até maio para fechar o índice, mas, diante de protesto das categorias, alterou o prazo para a semana posterior ao Carnaval.

Mobilização

O novo índice em 6,27% foi confirmado pelo Sindifort à repórter Camila Maia, da coluna Vertical. Servidores municipais prometem manter agenda de mobilização pela fixação do índice até a próxima reunião com o prefeito.

PT 45

A Alece realizou ontem sessão solene em homenagem aos 45 anos do PT Ceará, com direito a presença do governador Elmano de Freitas (PT). Hoje, evento semelhante ocorre às 18h na Câmara Municipal de Fortaleza.

Parlamento

Evento no Legislativo da Capital, no entanto, foi menos "tranquilo" que o realizado na Alece. Enquanto deputados aprovaram o ato sem grandes embates, a homenagem rendeu protestos do bolsonarista Inspetor Alberto (PL).

Enel explica

A Enel Ceará realiza hoje workshop para orientar gestores públicos e grandes clientes sobre o edital em R$ 6 milhões da empresa para a modernização da iluminação pública do Estado. Detalhes em enel.chamadapublica.com.br.

Às urnas

Ocorrem nesta quinta-feira, 27, as eleições para a direção do Sindicato dos Engenheiros do Ceará, uma das entidades mais tradicionais do Estado. Disputam chapas lideradas por Teodora Ximenes e José Luiz Lins dos Santos.

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Prefeito do Eusébio, Dr. Junior, participa do Jogo Político

Eusébio e Júnior Mano senador

O prefeito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD), disse ontem ver com "muito bons olhos" tese levantada pelo senador Cid Gomes (PSB) de indicação do deputado Júnior Mano (PSB) como um dos candidatos da chapa governista ao Senado em 2026.

Blocão

Entrevistado ontem no Jogo Político, o prefeito é uma das principais lideranças do grupo do ex-prefeito Acilon Gonçalves (sem partido), que o antecedeu na Prefeitura de Eusébio e hoje atua na Educação do município.

Autódromo

Na entrevista, Dr. Júnior também parabenizou decisão do governo Elmano de Freitas (PT) de leiloar o Autódromo Internacional Virgílio Távora, do Eusébio, e defendeu "resgate" da área como espaço para atividades públicas.

Quem fiscaliza?



Um tema pouco abordado em meio à euforia de Carnaval: condições de trabalho de profissionais de segurança e capatazia. Em um grande evento pago deste fim de semana, seguranças recebiam diária de R$ 100, enfrentando horas em pé, madrugada adentro, sem direito a água nem lanche. Quem fiscaliza isso?