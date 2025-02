Reforma de Evandro chega logo após o Carnaval, diz Leo Couto

Foto: Samuel Setubal Vereador Leo Couto, presidente da Câmara Municipal, entre o prefeito Evandro Leitão e a vice Gabriella Aguiar

Reforma administrativa do prefeito Evandro Leitão (PT) será enviada ao Legislativo na semana seguinte ao Carnaval deste ano. A informação foi confirmada ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), que coordenará a votação do projeto.

Entre as principais mudanças, está a criação das secretarias da Mulher e das Relações Comunitárias, além da "promoção" da coordenadoria especial de Proteção Animal para o status de secretaria. Está prevista também a extinção da Secretaria da Gestão Regional (Seger), que será acompanhada por alterações que darão maior autonomia para Regionais em serviços de conservação urbana. Todas as mudanças, destaca Couto, não provocarão aumento de despesas aos cofres públicos.

Tesoura

Pelo contrário, Evandro e aliados afirmam que a reforma foi pensada dentro do esforço de contenção de gastos tocado pela Prefeitura de Fortaleza. O Paço alega ter recebido grande volume de dívidas do antecessor José Sarto (PDT).

Falando nisso

A Mesa da Câmara apresentou novas metas e diretrizes que orientarão a gestão no biênio 2025-2026, com eixos de inclusão, inovação e sustentabilidade. Ideia é acelerar trâmite do processo legislativo e aproximar a população.

Golpe novo

A presidente da OAB-CE, Christiane Leitão, se reuniu ontem com o delegado geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, Márcio Gutiérrez, para propor uma força-tarefa de combate ao golpe do "falso advogado".

Denúncias

Desde novembro, a OAB já recebeu 146 denúncias de advogados e de pessoas com processo na Justiça. O golpe usa informações de processos reais e dados de advogados para induzir vítimas ao pagamento de falsas taxas.

Alô, Alece

Novo presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PDT) pode aproveitar "embalo" da posse para dar atenção maior ao portal da Alece na Internet. Hoje, não há sequer página de fácil acesso para visualizar projetos em tramitação.

Manutenção

A página "proposições" está desatualizada desde o início de 2024. Já o sistema V-Doc não funciona em alguns navegadores. Há ainda um link para o Diário Oficial do Legislativo, mas que redireciona para a página inicial da Casa.

Wagner: PL tem que conversar

O ex-deputado Capitão Wagner (União) voltou a defender ontem uma união entre siglas de oposição para eleição de 2026 no Ceará. Fala ocorre após André Fernandes (PL) defender tese de candidaturas próprias do PL para todas as vagas na disputa.

Veja bem...

"É lógico que o PL tem envergadura para lançar candidatos. O PL pode até ter todas as posições, mas isso tem que ser conversado. Não é através de recado pela imprensa que a gente vai se convencer que a melhor alternativa é essa".

Majoritária

Wagner destaca ainda que a tese de união é hoje defendida pela "grande maioria" dos líderes da base, incluindo Roberto Cláudio (PDT), Tasso Jereissati (PSDB), Eduardo Girão (Novo) "e até nomes do PL".

Horizontais

Com filiação confirmada no PT, o deputado Leonardo Pinheiro (Progressistas) afirmou nesta quarta-feira, 26, que a movimentação foi combinada com seu partido anterior, o Progressistas, e que ele receberá anuência para a troca de legenda. /// Graças à mudança, o PT passará a ter maior bancada da Alece.