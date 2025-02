Deputados estaduais terão novo "penduricalho" no Ceará

Foto: Divulgação Deputado De Assis Diniz

Foi publicado no Diário Oficial do Ceará projeto de resolução da Mesa Diretora da Alece instituindo o "Programa de Assistência à Saúde Suplementar" de deputados estaduais. Na prática, o programa prevê o pagamento de um auxílio-saúde mensal no valor equivalente a 15% do subsídio dos parlamentares. Como o salário deles está hoje fixado em R$ 33 mil, o valor do auxílio ficaria em torno de R$ 4.950,00.

Norma prevê que o benefício começará a ser pago já a partir de 1º de março deste ano. Segundo De Assis Diniz (PT), o auxílio já estava previsto em resolução aprovada pela Casa no ano passado. O benefício, no entanto, não havia sido implementado pois deputados optaram por viabilizar primeiro auxílio semelhante em R$ 800 para servidores da Casa.

Busca ativa

Para receber o benefício, o deputado interessado precisará requerer o pagamento à Mesa Diretora. Atualmente, a maioria dos deputados paga planos de saúde por meio da Verba de Desempenho Parlamentar (VDP) do Legislativo.

Opcional

De Assis diz ainda "concordar" com o benefício e destaca que pagamentos semelhantes já ocorrem em outros órgãos dos Três Poderes e em outras assembleias do País. "Aqueles que não concordam têm a opção de não requerê-lo".

Ativos e inativos

Têm direito ao benefício não só deputados efetivos, como também suplentes no exercício do mandato e políticos que foram aposentados como deputados, assim como seus respectivos pensionistas.

Prefeitura

Servidores terceirizados representados pelo Seeaconce cobram reunião com o prefeito Evandro Leitão (PT) sobre corte anunciado de 30% no quadro de pessoal da Prefeitura. Caso é mediado no Ministério Público do Trabalho.

Crise

Eles alegam clima de medo e repreensão pelos cortes, anunciados como forma de conter situação negativa dos cofres municipais. Para o sindicato, gestão deveria seguir movimento contrário, ampliando contratações.

Última chance

O Cinema do Dragão realiza sábado e domingo a Maratona do Oscar 2025, com exibição de 11 filmes indicados para a premiação, incluindo estreias no circuito local. Ingressos só a R$16 (inteira) e R$8 (meia).

Foto: Érika Fonseca/CMFor VEREADOR Adail Júnior

Ataques de Adail tem método

Experientes observadores da política cearense negam que recentes ataques de Adail Júnior (PDT) a secretários de Evandro Leitão (PT) sejam só "arroubos" do político, que já é figura quase folclórica pela relação de "amor e ódio" que trava com governos.

Método

"Muita gente está colocando na conta da personalidade do Adail, mas na verdade tem método", diz uma fonte da coluna. Para ela, guinada teria mais relação com um sentimento do PDT em "recompor" o partido no Legislativo.

Falando nisso

André Figueiredo (PDT) se reuniu ontem com os oito vereadores do PDT em Fortaleza. "A ideia é termos uma atuação conjunta, para que nós possamos mostrar que o PDT enquanto bancada tem uma homogeneidade", diz André.

Horizonte

A Prefeitura de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, prepara grande festa para 6 de março, data em que se comemora os 38 anos de emancipação do município. /// Com tema "Terra de Gente Feliz", evento tem atrações como Natanzinho, Zé Cantor e banda Seu Desejo, além de eventos católicos e evangélicas.