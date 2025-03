Inspetor diz não ter tido "intuito de causar dor" a porco

Foto: AURÉLIO ALVES Vereador Inspetor Alberto

O vereador Inspetor Alberto (PL) apresentou no último fim de semana sua defesa em processo movido contra ele na Justiça do Ceará pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Ação diz respeito a episódio registrado na eleição municipal de 2024, onde o vereador aparece praticando maus-tratos contra um porco, em referência ao candidato do PT na disputa, Evandro Leitão. "Você vai para a panela, venha. Você vai, você vai para a panela. Vai, se aguenta aí. (Evandro) Leitão, seu desgraçado, você vai para a panela", diz Alberto, que aparece puxando o animal pelas orelhas. Na nova contestação, ele afirma que a conduta "foi realizada sem nenhum intuito de causar dou ou desprezo ao animal" e que o trato com o porco não se deu apenas para a gravação do vídeo.

"Aproveitou"

"Na ocasião, ele transferia o animal de um lugar para outro e, durante esse trâmite, aproveitou e proferiu algumas palavras no bojo do cenário político que circundava o Município de Fortaleza", diz a defesa do vereador.

Sem dano

A defesa também diz que a acusação não conseguiu "demonstrar satisfatoriamente" quais danos morais teriam sido experimentados no caso e aponta que a condenação poderia promover "enriquecimento ilícito" do órgão.

"Abusivo"

Por fim, o advogado de Inspetor Alberto também destaca que o valor da indenização cobrado pela parte autora, de R$ 300 mil, é "absolutamente elevado" para o caso, o que geraria "ônus absolutamente abusivo".

Decoro

Alberto também é alvo de outras ações sobre o caso também na seara Legislativa. Desde o início do ano, representação apresentada por vereadores da esquerda aguardam análise do Conselho de Ética da Câmara Municipal.

Taes em pauta

Servidores técnico-administrativos da UFC irão paralisar atividades nesta terça-feira 11. Eles cobram aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e cumprimento de acordo que encerrou greve da categoria em 2024.

8M

Último sábado foi marcado por atos políticos de sindicatos e órgãos da sociedade civil em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O Seaaconce, que representa terceirizados, esteve no ato e destacou pautas da categoria.

Foto: Érika Fonseca/CMFor O pedetista Jânio Henrique estará presente na próxima reunião entre PDT e prefeito Evandro

Jânio é o "grande objetivo"

Como a coluna noticiou na última semana, o prefeito Evandro Leitão (PDT) se reúne nesta segunda-feira com os oito vereadores do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza - incluindo os dois vereadores da sigla que não atuam hoje na base de Evandro.

Tese

Em conversa com a coluna, Adail Júnior (PDT) disse que o "grande objetivo" do grupo governista do PDT é aproximar relação de Evandro pelo menos com Jânio Henrique (PDT) (foto), que hoje se

diz "independente".

Conversas

O outro vereador de fora da base, PP Cell (PDT), já é visto como "opositor convicto" e provável futuro filiado do PL. As negociações passam por um possível ajuste que leve suplentes do PDT a exercerem mandatos na Câmara.

Horizontais_

Secretários Rogério Pinheiro (Esportes) e Francisco Barbosa (Etice) realizam coletiva de imprensa nesta segunda, às 11h30, na Arena Castelão, sobre o processo de reconhecimento facial que começará a funcionar no dia 15 de março, quando das finais do Campeonato Cearense de Futebol.

