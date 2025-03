Camilo anuncia novo restaurante e laboratório para IFCE em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Além de Camilo Santana, o prefeito Evandro Leitão e o governador Elmano de Freitas estarão presentes na solenidade

O Ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia nesta sexta-feira, 14, a construção de um restaurante estudantil e de um laboratório de inteligência artificial em um novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em Fortaleza.

A divulgação ocorre durante a cerimônia de renovação do mandato do reitor José Wally Mendonça Menezes, conduzida por Camilo. Outros 30 diretores-gerais do IFCE, eleitos e reeleitos, também serão empossados durante o evento

Além da presença do Ministro da Educação, a solenidade terá a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Serviço

Data : 14 de março de 2025 (Sexta-feira)

Horário : 15h

Local : Reitoria do IFCE

Endereço : Praça Carlos Torres Câmara, Reitoria do IFCE, na rua Jorge Dumar, 1703, Bairro Jardim América, Fortaleza (CE)

Transmissão : Canal do MEC no YouTube