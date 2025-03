TCE inicia julgamento de contas de Sarto

Foto: divulgação Conselheiro Edilberto Pontes

.

Relator do processo no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) que julga exercício de 2021 do ex-prefeito José Sarto (PDT), o conselheiro Edilberto Pontes votou nesta semana pela desaprovação das contas de governo do pedetista na Prefeitura de Fortaleza. O caso começou a ser julgado pelo pleno virtual da Corte, mas foi adiado após a conselheira Patrícia Saboya pedir vistas do processo.

Antes do adiamento, no entanto, Soraia Victor registrou que acompanhará o relator. Já Onélia Santana se declarou suspeita. Ainda irão votar no processo Valdomiro Távora e Patrícia Saboya, com o presidente Rholden Queiroz votando em caso de empate. Com o atual placar, a tese de desaprovação das contas do prefeito precisaria de apenas mais um voto na Corte.

"Grave"

Em seu voto, Pontes aponta pelo menos duas "irregularidades graves" nas contas de Sarto de 2021, incluindo a abertura de créditos especiais "sem a correspondente fonte de recursos" e o não repasse de verbas devidas ao INSS.

Créditos

Segundo análises da área técnica e do Ministério Público de Contas da Corte, Sarto abriu em 2021 créditos adicionais em R$ 702,8 milhões alegando "excesso de arrecadação". O bônus, no entanto não se confirmou ao final do ano.

Outro lado

Sarto alegou que havia uma "tendência" de excesso de arrecadação, instrumento previsto na Lei nº 4.320/1964. Ele afirma ainda que somente executou despesas dentro da disponibilidade financeira e "prezando pelo equilíbrio".

Leia mais "Sempre prezei pela transparência, legalidade e bem-estar da população", diz Sarto Sobre o assunto "Sempre prezei pela transparência, legalidade e bem-estar da população", diz Sarto

Em débito

No outro ponto, a Corte aponta diferença de R$ 4,59 mi entre repasses devidos e efetivamente pagos ao INSS por contribuição previdenciária. Sarto rejeita irregularidade e diz ter dados diferentes dos usados pelo TCE.

Cocó aberto

Após período de manutenção, a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) reabriu nesta sexta-feira, 21, trilhas de visitação do Parque do Cocó, em Fortaleza. Área fica aberta das 5h30min às 17h30min, de terça-feira a domingo.

Coisa fina

O Edu Summit 2025, maior evento de educação do Norte-Nordeste, ocorre entre 7 e 8 de agosto no Centro de Eventos. Neste ano, evento terá presença dos grandes Mário Sérgio Cortella, Lúcia Helena Galvão e Clóvis de Barros Filho.

Foto: Divulgação Vereador Leo Couto

Leo Couto com a caneta na mão

O prefeito Evandro Leitão (PT) e a vice Gabriella Aguiar (PSD) seguem em viagem internacional de olho em investimentos. Presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB) assume o Paço até domingo, quando a vice voltará de viagem.

Em massa

Integrante do grupo de Luizianne Lins no PT Ceará, a secretária-executiva de Mulheres do Ceará, Liliane Araújo (PT), questionou à coluna o aumento recente no número de filiados ao partido, com mais de 15 mil filiações.

Leia mais "Todos contra a gente", diz Liliane Araújo sobre Campo de Esquerda Sobre o assunto "Todos contra a gente", diz Liliane Araújo sobre Campo de Esquerda

Votação interna

"Pelos números, as filiações foram bem desproporcionais", diz. A crítica ocorre no contexto das eleições do Processo de Eleição Direta (PED) do partido, que renovará diretorias petistas em julho.

Prêmio Ser Humano

A Associação Brasileira de Recursos Humanos no Ceará (ABRH-CE) prorrogou até 31 de março inscrições para a terceira edição do Prêmio Ser Humano. Ação premia contribuições teóricas ou práticas para a área de gestão de pessoas, com resultados para empresas e seus colaboradores. Mais em abrhce.com.br/psh-2025.