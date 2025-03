Leo Couto: Cid tem "preferência" para Senado

Foto: Samuel Setubal Vereador Leo Couto (PSB) preside a Câmara Municipal de Fortaleza

.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), defendeu nesta quarta-feira, 26, que o senador Cid Gomes (PSB) tem a "preferência" por uma possível candidatura da base aliada ao Senado na eleição de 2026. Em entrevistas recentes, Cid tem dito que pode não disputar reeleição, optando por apoiar candidatura do hoje deputado federal Júnior Mano (PSB) para a vaga.

Afirmando que ainda é cedo para falar em nomes para a chapa, Couto disse defender apenas que o PSB fique com uma das vagas para o Senado, destacando prioridade de reeleição de Cid. "Seria muito importante uma nova eleição dele, para reconduzi-lo ao Senado. É um dos maiores, se não for o maior político que esse Estado já teve", disse o vereador, em entrevista ao Jogo Político.

Mudança

Leo Couto também defendeu possibilidade de transferência da sede da Câmara Municipal para o Centro de Fortaleza, proposta antiga que já foi debatida por diversos presidentes diferentes do Legislativo municipal.

Central

"Estamos analisando alguns locais no Centro. Não dando (certo) no Centro, nas imediações. A Câmara precisa renovar seus espaços físicos (...) e também aproximar a população, em uma área mais central", diz o parlamentar.

Pesquisa

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) celebra hoje, no auditório do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC, 18 anos do Serviço de Registro de Câncer do Hospital Universitário Walter Cantídio.

Referência

O sistema de registro reúne casos de câncer diagnosticados e tratados no hospital, sendo ferramenta fundamental para o desenvolvimento de pesquisas e melhora no atendimento de pacientes. Evento ocorre a partir das 9h.

Foto: AURÉLIO ALVES GUILHERME Sampaio

Unidade

Presidente do PT Fortaleza, o deputado Guilherme Sampaio (PT-foto) defendeu ontem que correntes do PT formem chapas conjuntas, unindo mais de uma corrente do partido, na disputa interna para o comando da sigla no Ceará.

Interna

"Devemos buscar o máximo de unidade dentro do Partido dos Trabalhadores, porque os nossos adversários estão fora do PT e não dentro do PT, sobretudo nesse momento de ofensiva do bolsonarismo", afirma.

Leia mais Corrente de Guimarães fará grande ato com presidente interino do PT

Grupo de Luizianne terá candidato no PT-CE Sobre o assunto Corrente de Guimarães fará grande ato com presidente interino do PT

Grupo de Luizianne terá candidato no PT-CE

"Missão dada é missão cumprida"

Pai do deputado federal André Fernandes (PL), o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) se disse ontem "lisonjeado" por fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que o lançou como pré-candidato do partido a senador em 2026.

Patriota

"Eu recebi com muita alegria. Fico lisonjeado por ele ter me visto essa pessoa patriota, cristã, que está desde o começo com o Bolsonaro (...) se a missão é dada, será uma missão cumprida", diz Fernandes.

Bancada do PL

A fala também foi celebrada por Dra. Silvana (PL). "Um senador para chamar de nós, um senador conservador", diz. Apesar do apoio, a deputada defende que o PL discuta outras vagas da chapa de 2026 com siglas da oposição.

Mulheres



A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) realiza no próximo sábado a 3ª edição do Prêmio Mulheres Extraordinárias, que reconhece o trabalho de mulheres em diversos setores. Ao todo, serão seis homenageadas, incluindo três defensoras públicas. Evento no Allêz Brasserie, às 12h30min.