PL Ceará dividido sobre posição da sigla para 2026

Foto: Reprodução Redes Sociais Carmelo Neto (PL), Glêdson Bezerra (Podemos) e Roberto Cláudio (PDT)

O presidente do PL no Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, recebeu nesta quinta-feira, 27, em sua residência em Fortaleza o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). Segundo Carmelo, o encontro rendeu "excelente conversa" sobre as eleições de 2026 e sobre o "futuro do Ceará".

Entre outras articulações, conversa teria servido inclusive para "manter aberta" a possibilidade de uma chapa conjunta de partidos da oposição na próxima eleição estadual do Ceará. Na última segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou, durante entrevista a um podcast, candidatura de Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), para uma das vagas de senador pelo Ceará.

Blocão

Entre opositores, gesto de Bolsonaro foi visto como sinal de que o PL deverá priorizar o Senado na disputa, o que abriria caminho inclusive para que o partido apoie candidato de outras siglas para o Governo do Estado.

Alto lá

O próprio André Fernandes, no entanto, tem dado sinais diferentes ao falar sobre o tema. Em entrevista à coluna em fevereiro, o deputado defendeu que o partido lançasse candidatos a todas as principais vagas da disputa.

No páreo

"Temos bons quadros para disputar os cargos majoritários, como por exemplo a vereadora mais votada da história de Fortaleza, Priscila Costa", disse, citando ainda os vereadores Marcelo Mendes (PL) e Julierme Sena (PL).

Uninta 25

A Alece realiza hoje, às 9h, sessão solene de comemoração dos 25 anos do Centro Universitário Inta. Com sedes em diversos municípios, o centro foi fundado pelo atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União).

RMF

O Ministério da Integração reconheceu nesta semana situação de emergência em Caucaia, em virtude de intensas chuvas recentes. Com isso, o município parte em busca de repasses federais para reforçar ações de Defesa Civil.

Sem pressa

O vereador Adail Júnior (PDT) afirma que ainda é "cedo demais" para avaliar questão das contas de governo de José Sarto (PDT) em 2021 pela Casa. Na semana passada, TCE iniciou julgamento com votos contrários ao prefeito.

Foto: Acervo Câmara Municipal de Fortaleza Vereador Aglaylson Figueiredo

Grupo quer "unidade" no PT-CE

Próximo do grupo ligado a Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT), o vereador Aglaylson Figueiredo (PT) disse nesta quinta-feira que prioridade do grupo ainda é buscar uma unidade para as eleições internas da sigla, que ocorrem em julho.

Em diálogo

"Nosso intuito é construir uma chapa que contemple todas as correntes do PT", diz. Atualmente, grupos de José Guimarães (PT) e de Luizianne Lins (PT) se preparam para disputar com "camilistas" na eleição interna.

Espaços

Nos bastidores, circula a tese de que grupo de Guimarães, hoje majoritário no partido, não estaria "dividindo" espaços com outras correntes. Tese foi defendida abertamente pelo deputado José Airton (PT) à Vertical.

Arquitetura e saúde



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) realiza em 7 de abril, em Fortaleza, o evento "Arquitetura para saúde: projetando espaços que cuidam de espaços". /// Com convidadas como Paula Fiorentini, encontro explora relação entre ambientes hospitalares e o bem-estar de pacientes. Ingressos no Sympla.