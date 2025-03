Às vésperas de eleição interna, PT Ceará registra 39 mil novas filiações

Foto: Reprodução/Redes Sociais/Missias Dias FILIADOS do PT, aliados de Evandro e Elmano, se encontraram no sábado, 15

O Processo de Eleições Diretas (PED) do Partido dos Trabalhadores ocorrerá em julho deste ano, e filiados registrados até o último 28 de fevereiro poderão participar da escolha dos próximos dirigentes em escala nacional, estadual e municipal. Conforme constatou o último balanço do partido, no Ceará foram registradas 39.373 novas filiações nos últimos cinco meses, ficando atrás apenas das 82.832 mil filiações do Rio de Janeiro.

A ala do Campo de Esquerda, grupo da deputada federal Luizianne Lins, questiona o crescimento do número afirmando ser “desproporcional”. “Se você perceber, Fortaleza tem mais de 57 mil filiados, mas os que participam ativamente nas ruas, nas urnas, quando temos filiação, são cerca de 6 mil. Então, é um número muito muito pequeno que a gente consegue identificar que tem uma vivência cotidiana de fato no partido”, afirmou a vice presidenta do PT Fortaleza, Liliane Araújo, à coluna Vertical.

Somente em Fortaleza, o partido aumentou as filiações em 15.440 até fevereiro, contando com a totalidade de 57.797 filiações. Em outubro de 2024, essa quantidade era 42.357. Os novos membros do partido irão decidir dois dos cargos de debate das diversas alas do partido – as lideranças do PT Ceará e do PT Fortaleza, hoje, ocupadas por Antônio Carlos e Guilherme Sampaio, respectivamente.

A tese levantada por representantes do Campo de Esquerda é que a chegada massiva de novos integrantes poderá levar a um resultado “desleal” na escolha dos próximos dirigentes com vantagem para o grupo majoritário do partido, liderado pelo deputado José Guimarães. “Pelos números, as filiações foram bem desproporcionais (...) não queria usar essa palavra, mas é particularmente contra a gente. Então esse número fica um pouco desleal",afirmou Liliane Araújo.

Leia mais "Todos contra a gente", diz Liliane Araújo sobre Campo de Esquerda Sobre o assunto "Todos contra a gente", diz Liliane Araújo sobre Campo de Esquerda

Além do Campo Democrático de Guimarães, petistas ligados ao governador Elmano de Freitas e ao ministro da Educação, Camilo Santana, se estruturam para a participação no próximo PED. Assim como Guimarães, os integrantes da nova ala desejam formar unidade durante o processo.

“Vamos fazer um esforço grande para que possamos fazer uma chapa única, envolvendo todos os agrupamentos, respeitando a proporcionalidade de todos os grupos políticos do PT”, ressaltou o deputado líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa, Guilherme Sampaio.

Filiações no PT Ceará

O balanço mostrou que nos últimos cinco meses, o partido teve um aumento de mais de 39 mil filiações. Na última sondagem feita pelo partido, em outubro de 2024, o número de filiados é de 147.928 em todo Estado. Até fevereiro de 2025, foram registradas 186.952 filiações no Ceará.

Fortaleza foi o município com mais cadastros no Estado, com 15.440 novas filiações e 57.797 no total. Maracanaú vem logo depois com mais de 4 mil filiações de outubro a fevereiro e com o acúmulo de 9.577 filiados.

No período analisado, se destacam também os municípios de Itapipoca, Tamboril e Icó, possuindo cerca de novas 1,4 mil filiações cada um.

​

A quantidade questionada pelos apoiadores de Luizianne Lins é rebatida por petistas que destacam a naturalidade no crescimento do partido.O deputado Federal José Airton Cirilo diz ser “normal que haja filiações no partido que está no governo federal, no governo do estado e na prefeitura de Fortaleza”.

“Hoje as filiações são online, qualquer pessoa pode pedir filiação no PT. Se alguém discordar, é só fazer impugnação se não foi feito, é porque concordaram com as filiações”, acrescenta o deputado.

​

O Ceará foi o segundo estado com maior número de novas filiações. O primeiro lugar foi ocupado pelas 82.832 filiações do estado do Rio de Janeiro, que possui um total de 320.782 filiados. No balanço, logo após do Ceará estão Bahia e Pernambuco, com 26.429 e 26.082, respectivamente.

Leia mais Guimarães não pode "concentrar" PT-CE, diz Zé Airton

Elmano sanciona pacote de ações voltadas para mulheres Sobre o assunto Guimarães não pode "concentrar" PT-CE, diz Zé Airton

Elmano sanciona pacote de ações voltadas para mulheres

por Camila Maia - Especial para O POVO