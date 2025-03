PL pode apoiar RC e Glêdson, diz Carmelo

Foto: FCO FONTENELE Carmelo Neto (PL)

.

Presidente do PL no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) reforçou nesta sexta-feira, 28, que a prioridade do partido para 2026 no Estado é ter uma candidatura forte ao Senado Federal. Na prática, a declaração fortalece a tese de composição entre PL e outros partidos da oposição de olho na disputa.

Na quinta-feira, Carmelo se reuniu em Fortaleza com o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). "A prioridade do PL é uma candidatura ao Senado. Glêdson e Roberto Cláudio podem ser candidatos ao Governo", diz.

"Conversei com o Moses (Rodrigues, deputado federal pelo União) e ele também topa disputar um cargo majoritário. A chapa de oposição começou a se desenhar", conclui Carmelo.

Divergência

A tese de união entre PL e outras siglas não é, no entanto, unanimidade. Em fevereiro, André Fernandes (PL) seguiu tese diferente, defendendo que o partido lance candidatos para todas as posições majoritárias da eleição.

Pré-candidato

Na última segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) destacou, durante participação no podcast Inteligência Limitada, possível candidatura do deputado Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), ao Senado.

Evandro é vozão

Nasceu na manhã desta sexta-feira, 28, Maitê, filha de Eduardo, filho mais novo do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e da primeira-dama Cristiane Leitão. Novidade foi transmitida nas redes.

...pela segunda vez

"Coração se encheu de amor com a chegada da nossa netinha Maitê. Seja bem-vinda, princesa! Que Deus te abençoe e sua vida seja repleta de amor, saúde e felicidade". É o segundo neto de Evandro.

Bate

José Sarto (PDT) voltou a atuar como "franco-atirador" nas redes sociais nesta sexta-feira, repercutindo denúncia feita por militantes petistas de que a gestão Evandro teria reduzido porções da merenda escolar em Fortaleza.

E rebate

A tese foi negada pela gestão, que classifica informação como falsa. Segundo a coluna apurou, denúncia repercutida por Sarto cita tabela com valores "sugeridos" para escolas, mas que não funcionam como "limite" de porções.

Foto: Reprodução Partido dos Trabalhadores Bandeira do Partido dos Trabalhadores (PT)

PT cresce às vésperas de eleição

O PT Ceará filiou mais de 39,3 mil pessoas entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano. Números integram balanço divulgado esta semana sobre militantes aptos a participarem das eleições internas do partido, que ocorrem em julho.

Salto

Com o resultado, o Ceará foi o segundo estado a filiar o maior número de petistas, atrás apenas do Rio de Janeiro, com 82,8 mil filiações. Puxam o crescimento Fortaleza (+15,4 mil), Maracanaú (+4,7 mil) e Itapipoca (+1,5 mil).

Suspeitas

O grande crescimento de filiações já foi denunciado por aliados de Luizianne Lins (PT) como forma de "inflar" artificialmente correntes na disputa interna do partido. Pelo visto, disputa interna será grande neste ano.

Roseno



O deputado estadual Renato Roseno (Psol) realiza hoje, às 10h, evento de celebração dos dez anos de mandato na Assembleia Legislativa do Ceará. /// O evento, na sede da Adufc, no bairro Benfica, terá também momento de festa, almoço e balanço de pautas e realizações dos dez anos de mandato.