Elmano inaugura segunda Delegacia de Defesa da Mulher em Fortaleza

Foto: Gabriele Félix / O POVO A nova unidade, a 11ª do tipo no Estado, compõe uma rede de 49 equipamentos destinados à proteção das mulheres no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), inaugurou a 2ª Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) nesta segunda-feira, 31, no bairro Papicu, em Fortaleza. A delegacia especializada é o 11º equipamento dessa categoria instalado no Estado e está sob o comando de duas delegadas e dez oficiais investigadores de Polícia Civil.

O órgão de defesa funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A nova DDM está localizada ao lado da Delegacia de Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim), na rua Valdetário Mota, 970, Papicu. Por sua vez, a unidade contará com serviços de registro de boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas de urgência, instauração de inquéritos policiais e prisões.

Em evento de inauguração, o governador destacou a necessidade de ampliação das medidas de prevenção da violência contra a mulher.”Precisamos trabalhar de uma maneira intensa a prevenção para mudarmos a cultura e o comportamento, especialmente dos homens”, afirmou o Elmano. O governador ainda ressaltou: “Os casos de violência praticados contra as mulheres na sua ampla maioria não são praticados por desconhecidos dessa mulher. É praticado por pessoa próxima, conhecido da família”

Além do chefe líder do Estado, a vice-governadora e secretária da Proteção Social, Jade Romero, a secretária das Mulheres, Lia Gomes, e o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá estiveram na cerimônia de inauguração da DDM.

Atualmente, a rede de proteção às mulheres tem 49 equipamentos no Ceará, além de investimentos futuros em novas três Casas da Mulher Brasileira, conforme informou a titular da pasta das mulheres, Lia Gomes.

Serviço

2ª DDM Fortaleza

Rua Valdetário Mota, 970, Papicu.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

1ª DDM Fortaleza – Casa da Mulher Brasileira

Rua Tabuleiro do Norte com Rua Teles de Sousa, Couto Fernandes

Atendimento 24 horas

Com informações do Governo do Estado do Ceará



por Camila Maia - Especial para O POVO