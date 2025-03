"Ainda é cedo para qualquer análise", diz pedetista sobre contas de Sarto

Foto: João Filho Tavares VEREADOR Adail Junior (PDT)

O relator do julgamento do exercício de José Sarto Nogueira (PDT) durante 2021, Edilberto Pontes, votou pela reprovação das contas do ex-prefeito de Fortaleza, apontando “irregularidades graves” no caso. O processo, que tramita no Tribunal de Contas do Estado (TCE), teve julgamento adiado após pedido de vista pela conselheira Patrícia Saboya, mas terá parecer prévio enviado à Câmara Municipal de Fortaleza após julgamento.

Os vereadores da Casa Legislativa deverão votar pela aprovação ou desaprovação das contas do pedetista após a chegada do parecer final do TCE sobre o Executivo municipal. O vereador Adail Júnior (PDT), que integrava base de Sarto e hoje apoia Evandro Leitão (PT), analisa o impacto do julgamento na Câmara: “o caso ainda é muito precoce qualquer análise”, resume.

Atualmente, a maior parte da bancada do PDT na Câmara é base de Evandro Leitão na CMFor, com exceção de Jânio Henrique e PP Cell. A análise de contas do pedetista, no entanto, não deverá impactar as relações na base, de acordo com Adail Júnior.

“Em relação à prestação de contas, a minha tendência, a minha linha de pensamento é é discussão partidária, é discutir dentro do partido, dentro do PDT, mas seguindo uma linha de independência e deixando claro que o meu líder hoje na cidade de Fortaleza é o nosso prefeito Evandro Leitão", afirmou o vereador.

O vereador pedetista ainda acrescenta: “Eu acredito que o Tribunal de Contas tem sim uma voz muito forte, uma voz muito ativa em relação à aprovação ou desaprovação de conta de qualquer gestor, mas no caso ainda é muito precoce qualquer análise. Nós não temos nenhum dado”.

PDT e Evandro Leitão

Com recente reunião com o prefeito Evandro Leitão, a bancada municipal do PDT vem se consolidando como base e apenas os vereadores Jânio Henrique e PP Cell não integram a categoria. Contudo, a situação de Jânio Henrique tende a mudar com tentativas de aproximação e diálogo com o executivo.

Adail Júnior acredita que a confirmação na base deverá ocorrer após a chegada de Evandro das viagens ao exterior. “Evandro chegando com certeza irá se reunir com Jânio Henrique que é de interesse nosso”, diz.

“Temos que aguardar todas as indicações em relação à aprovação e desaprovação das contas do gestor anterior. A minha vida é independente e, digamos assim, não atrelado a nenhuma corrente partidária, nenhum apoio político", ressaltou Adali. “Sou aliado, mas dentro do pensamento do que é bom pra nossa cidade", disse o pedetista.



Críticas de Sarto geram onda de respostas

por Camila Maia - Especial para O POVO