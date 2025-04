Jânio diz que relação com Evandro "está caminhando": "Quero meu espaço"

Foto: Érika Fonseca/CMFor O pedetista Jânio Henrique estará presente na próxima reunião entre PDT e prefeito Evandro

Com diálogos recentes com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o vereador Jânio Henrique (PDT) tem fortalecido sua aproximação com a base do governo na Câmara Municipal. Movimento ocorre após reunião entre o prefeito e a bancada do PDT na Câmara Municipal, que foi seguida por uma nova conversa particular entre Jânio e Evandro.

Em entrevista à Vertical, o vereador afirma que sua situação na base ainda não foi definida, mas os acordos estão "caminhando" para essa aproximação. “Eu não vou dizer aqui de pronto que hoje eu sou base, mas eu estou vendo uma iniciativa da parte do prefeito, assim como teve uma iniciativa da minha parte para caminharmos juntos e assim a gente tá buscando espaço na prefeitura”, diz.

“Como eu disse pro prefeito, eu estou chegando agora para a base, mas eu quero ter o meu espaço, assim como os outros vereadores têm. Eu acho que é fundamental isso de ambas as partes”, ressalta. Antes do encontro com Evandro, o vereador apontou a falta de comunicação com a gestão atual, mesmo com seis vereadores pedetistas já integrando a base.

Na conversa com o prefeito, também foi abordada a questão do irmão do vereador, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), que hoje faz oposição aos governos do PT na Alece. Neste sentido, Jânio destacou que há uma "divisão" na atuação dos parlamentares por exercerem mandatos em Casas Legislativas "diferentes".

“Ele (Antonio Henrique, irmão de Jânio) é deputado, está na Assembleia para fazer pelo povo do Ceará, para votar aquilo que é de interesse da população do Ceará. Eu sou o vereador e estou aqui na Câmara para votar coisas que são de interesse da população de Fortaleza (...) eu na Câmara e ele na Assembleia”, disse.

O vereador também minimizou qualquer desencontro de ideias com a diferença das posições entre os dois: “Eu acho que uma coisa não impede a outra. A gente tem exemplos na casa exatamente sobre isso, com um vereador ligado a um deputado, mas ambos em situações diferentes”. Por sua vez, Antonio Henrique (PDT), que confronta o governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa, se limitou em dizer que não há "constrangimento" pois são casas diferentes.

Recentemente, ao lado da bancada pedetista na Alece, Antonio Henrique esteve em reunião com deputados do PL e União para encontro mensal da oposição, desta vez, realizado no gabinete do deputado Carmelo Neto (PL). O encontro contou com os demais membros da bancada pedetista estadual, Queiroz Filho, Antonio Henrique, Cláudio Pinho e Lucinildo Frota, para alinhamentos internos e para as eleições de 2026.

Evandro Leitão e base pedetista

Os diálogos entre os vereadores pedetistas continuam, sendo um dos interesses do partido a posse de suplentes na CMFor. “A gente teve um primeiro momento que reuniu toda a bancada do PDT para debater assuntos de importância do partido, inclusive para contemplar suplentes”, afirma o vereador Jânio Henrique. O primeiro suplente da sigla, Raimundo Filho, obteve 10.255 votos, mas não se elegeu pela distribuição de vagas proporcionais. No entanto, o suplente poderia ser contemplado em caso de nomeação de secretários municipais do partido em questão.

Atualmente, oito vereadores do PDT integram a base – Adail Júnior, Gardel Rolim, Luciano Girão, Paulo Martins, Marcel Colares e Kátia Rodrigues. Apenas PP Cell se denomina “oposição construtiva” a Evandro; Jânio Henrique, até o momento independente, poderá complementar o grupo majoritário.

“É bom para o prefeito ter mais um vereador que esteja apoiando ele aqui na casa, como também para mim como vereador de Fortaleza, que mora na periferia, que precisa muito da prefeitura, ter um alinhamento com o prefeito”, elencou sobre necessidade de acordos.

A relação entre a base de Evandro, no entanto, vem sendo motivo de debate entre parlamentares que apoiaram o prefeito desde o primeiro turno do pleito municipal. Adail Júnior, que migrou para a situação durante o segundo turno de 2024, defendeu o apoio do partido e disse à coluna: “não estou de penetra”. O vereador ressaltou que ele e Luciano Girão conseguiram 25 mil votos para eleger Evandro.



