Priscila Costa sinaliza concorrer ao Senado: "O Ceará nunca elegeu uma mulher"

Foto: Barbara Moira em 15/3/2021 Priscila Costa, vereadora do PL

A vereadora Priscila Costa (PL) defende tese de que a segunda vaga do Ceará para o Senado Federal deve ser ocupada por uma mulher da oposição. Em entrevista à coluna, a parlamentar manifestou interesse em concorrer ao posto, caso a decisão seja tomada pelo grupo. "O Ceará nunca elegeu uma mulher ao Senado e esse encorajamento muitas vezes também chega até mim", diz Priscila.

Apesar de não estar correta (ao desconsiderar eleição de Patrícia Saboya ao Senado ainda em 2002), tese de Priscila sinaliza interesse crescente por outras figuras do PL na vaga. A declaração ocorre dias depois do lançamento do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) para uma das cadeiras do Senado. A informação foi confirmada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e reforçada pelo deputado federal André Fernandes (PL), filho de Alcides. A pré-candidatura do pai “já é uma definição" no PL, de acordo com André.

“O nome do deputado Alcides Fernandes é sim um excelente nome, um bom quadro. Para uma segunda vaga, a gente vê também o encorajamento para que seja um nome feminino”, afirma Priscila. “Agora essa projeção de 2026 também acaba sendo uma grande oportunidade de ocupação de espaços, porque serão duas vagas para o Senado” , diz.

A vereadora complementa: “nessa construção, que está acontecendo aos poucos, a gente coloca o nosso nome junto ao grupo para também ser um nome viável para o Senado nessa condição”.

Blocão da oposição para 2026

A ideia inicial defendida por André Fernandes de candidatos próprios do PL para todas as vagas do pleito tomou um novo rumo com as recentes articulações com entre líderes da oposição. Por sua vez, a deputada estadual Dra. Silvana (PL) defendeu unidade para a candidatura ao governo estadual, já que o PL possui o candidato ao Senado Federal.

A semana também foi marcada por articulação entre o presidente do PL Ceará e deputado estadual, Carmelo Neto, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos). Após o encontro, André Fernandes afirmou para a Vertical que o foco da sigla deve ser o Senado.

“Estamos trabalhando para formar uma chapa federal forte (...) É uma decisão que ao tempo vai sendo construída, vai sendo decidida com o grupo”, avalia Priscila sobre a possibilidade de um blocão da oposição.



por Camila Maia - Especial para O POVO