Eleição do PT tem semana decisiva

Foto: Reprodução/Twitter José Guimarães JOSÉ Guimarães, deputado federal

Eleição interna do PT que definirá os próximos dirigentes da sigla em Fortaleza e no Ceará terá dias decisivos nesta semana. O acirramento do processo ocorre pois termina na próxima segunda-feira, 14, o prazo para inscrição das chapas para o comando da sigla na Capital. Com pelo menos três grupos diferentes de olho na eleição, a formação das candidaturas em Fortaleza terá reflexo também nas chapas que disputarão a presidência estadual da sigla. A preço de hoje, estão no páreo grupos do deputado José Guimarães (PT), que hoje comanda o partido, e o da deputada Luizianne Lins (PT). Um terceiro grupo, formado por aliados do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT), tem tentado crescer na disputa.

Campo de esquerda

Com vários pré-candidatos, o grupo de Luizianne tem reunião marcada para hoje, às 18h, para iniciar processo de definição dos nomes que irão representar a corrente na eleição interna.

Majoritário

Já corrente de Guimarães também deve intensificar negociações internas a partir desta terça-feira. O cronograma, no entanto, depende da agenda do petista como líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados.

Baquit em alta

Atual secretário da Regional 4, o deputado Osmar Baquit (PSB) foi nomeado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) como titular da recém-criada Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais.

Reforma

O órgão substitui a antiga Secretaria da Gestão Regional (Seger), extinta na reforma administrativa do governo Evandro. Não deve ocorrer, portanto, nova nomeação para a nova coordenadoria da gestão.

Alece 190

A Alece realiza hoje, às 17h, sessão solene em celebração dos 190 anos da Casa. Dia terá uma série de outros eventos, incluindo lançamento de nova edição da Constituição do Estado do Ceará, com linguagem simples.

Na rua

Agenda de aniversário do Legislativo ocorre desde o domingo, quando deputados e funcionários realizaram a primeira Corrida Alece. Evento arrecadou uma tonelada e meia de alimentos em doações para o Ceará Sem Fome.

Lei fiscal

Foto: AURÉLIO ALVES Alexandre Cialdini é secretário do Planejamento e Gestão do Ceará

O secretário Alexandre Cialdini (Seplag) lança às 18h desta sexta-feira, 11, a obra "A trajetória da Lei de Responsabilidade Fiscal: da gestão à pandemia - os efeitos nos estados brasileiros". Evento na Bienal do Livro do Ceará.

Memória

Morreu neste domingo, 6, Maria Zélia Mota, aos 90 anos. Em 1974, ela foi a primeira deputada eleita para a Assembleia Legislativa do Ceará, onde chegou a ocupar o cargo de terceira-secretária da Mesa Diretora.

Por anistia

Comitiva cearense no ato bolsonarista ontem, 6, em São Paulo contou com os deputados Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dr. Jaziel e André Fernandes, além das vereadoras Priscila Costa e Bella Carmelo. Todos do PL.

Horizontais_

O clima ontem foi de indignação na fila para acesso do show do Buena Vista Social Club, no estacionamento do Shopping RioMar. /// Clientes relatam longas esperas antes do show, sem qualquer informação por parte do evento. /// Em determinado momento, acesso com leitura dos ingressos era feito por uma única pessoa.