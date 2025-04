Ato público vai questionar volta do Hospital da PM

Foto: Matheus Souza/Especial para O Povo Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, antigo Hospital da Polícia Militar

.

Servidores da saúde e pacientes do Hospital José Martiniano de Alencar, em Fortaleza, deverão realizar manifestação às 9h desta sexta-feira, 11, contra a transferência da unidade para atendimento exclusivo de pessoal da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O ato, que contará com a participação de deputados, ocorre logo após circular na unidade uma comunicação interna atestando "carência" de profissionais, especialmente em pediatria, em decorrência da "transição" para o novo modelo.

Em janeiro deste ano, o Ministério Público do Estado (MPCE) e o Ministério Público Federal (MPF) emitiram recomendação questionando a mudança e pedindo que o Estado evitasse alterações no regime de funcionamento do hospital até a transferência total dos serviços.

Retorno

Fundado em 1939 como Hospital Central da Polícia Militar do Ceará, a unidade foi rebatizada e incorporada à Sesa em 2011, no governo Cid Gomes (PDT). A ideia agora é "devolver" a unidade à corporação.

Justiça

Autor da proposta de transferência, o governador Elmano de Freitas (PT) tem dito que a mudança busca "reconhecer o trabalho" de PMs e que ela não irá prejudicar atendimentos da rede pública, com realocação de serviços.

Erro

A medida, no entanto, vem sendo questionada por uma série de deputados. "É um erro e não é uma boa medida para a saúde pública do Ceará, porque o Estado vai perder dinheiro do SUS", diz Renato Roseno (Psol).

Estoque

A coluna divulgou ontem denúncia de servidores do IJF contra desabastecimento da unidade. Sobre isso, líder do governo Bruno Mesquita (PSD) diz que estoques já foram normalizados em abril, com apenas sete remédios em falta.

"É inviável"

Continua em curso "peleja" entre governo Evandro Leitão (PT) e servidores sobre o reajuste geral deste ano. Ontem, prefeito disse ao O POVO que pagar retroativos até 1º de janeiro é "inviável" pela crise nos cofres municipais.

"É viável"

Servidores, no entanto, afirmam que pagamento é "possível", citando previsão de crescimento de receitas neste ano, e irão manter mobilizações. "Falta é vontade política", diz Augusto Monteiro, secretário geral do Sindifort.

Foto: Samuel Setubal Alexandre Cialdini, secretário do Planejamento e Gestão do Ceará

Secretário lança novo livro

É amanhã: o secretário Alexandre Cialdini (Seplag) lança às 18h desta sexta-feira, 11, a obra "A trajetória da Lei de Responsabilidade Fiscal: da gestão à pandemia - os efeitos nos estados brasileiros". Evento na Bienal do Livro do Ceará.

+ critério

Tramita na Câmara Municipal resolução que cria uma série de critérios para a votação de matérias que prevejam a desafetação de imóveis da Prefeitura de Fortaleza – ou seja, que permitam o uso privado de bens municipais.

Empreender

A Frente Parlamentar do Livre Mercado inaugurou nesta semana em Brasília a Casa da Liberdade, criado para tocar debates por maior abertura da economia. Articulador do grupo, o cearense Rodrigo Marinho participou do evento.

Aeroportos



A Alece aprovou ontem mensagem de Elmano de Freitas (PT) que transfere da Superintendência de Obras Públicas (SOP) para a Secretaria do Turismo (Setur) a gestão de aeroportos administrados pelo Estado. /// Lista inclui vários aeroportos do Interior do Ceará, como os de Jericoacoara e Canoa Quebrada.