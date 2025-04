Fala de bolsonarista sobre morte de Lula "exige punição rigorosa", diz Guimarães

Foto: JÚLIO CAESAR Deputado federal José Guimarães

O líder do governo Lula na Câmara dos deputados, José Guimarães (PT-CE), utilizou as redes sociais para repudiar a atitude de Gilvan da Federal (PL-ES) durante sessão parlamentar, nesta terça-feira, 8. Durante sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Gilvan desejou a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enquanto discutia um projeto de lei que desarmar a guarda presidencial. O parlamentar alegou que "quer mais é que (Lula) morra mesmo".

Em decorrência da fala, a Advocacia-Geral da União pediu investigação do caso à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Polícia Federal (PF). O líder do governo petista na Câmara afirmou que ambos pedidos estão sendo acompanhados por ele. “Um ato grave que exige punição rigorosa” afirmou o petista em suas redes sociais.

Leia mais AGU e PT pedem investigação contra deputado que desejou morte de Lula Sobre o assunto AGU e PT pedem investigação contra deputado que desejou morte de Lula

Durante a resposta, o líder petista ainda acrescentou: “Um absurdo! Não há notícia no mundo da existência de algum chefe de Estado sem segurança armada. Não querem a pacificação do país, mas a continuação do discurso de violência e ódio”.

Além de Guimarães, Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara também se pronunciou sobre o tema, afirmando que levará a ocorrência para o Conselho de Ética da Casa e para a Justiça. "Estamos estudando também uma representação criminal. Veja bem, é muito grave o que aconteceu (...) Ele acabara de ser relator de um projeto absurdo que fora aprovado na Comissão de Segurança", disse ao repórter do O POVO João Paulo Biage.

No dia seguinte do ocorrido, 9, Gilvan utilizou a sessão na Câmara para se desculpar publicamente sobre as declarações. “Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas continuo entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria pagar por seus crimes, deveria estar preso e deveria pagar por tudo que ele fez de mal ao nosso país, mas reconheço que exagerei na minha fala. Peço desculpas”, disse o parlamentar.



Leia mais Luizianne defende Glauber Braga de ação no Conselho de Ética: "Um absurdo"

Ato público vai questionar volta do Hospital da PM

Alece aprova gestão de aeroportos do Estado pela Secretaria do Turismo Sobre o assunto Luizianne defende Glauber Braga de ação no Conselho de Ética: "Um absurdo"

Ato público vai questionar volta do Hospital da PM

Alece aprova gestão de aeroportos do Estado pela Secretaria do Turismo

por Camila Maia - Especial para O POVO