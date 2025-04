Antônio Carlos: "Foco do PT deve ser defender nosso projeto"

Foto: TATIANA FORTES 31/10/2012 Antonio Carlos Freitas e o governador Elmano de Freitas

.

O Campo Popular, corrente em formação do PT Ceará que reúne políticos mais próximos do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT), irá oficializar neste sábado, 12, a existência do grupo dentro da estrutura do partido. Em ato marcado para a manhã no Ginásio da Parangaba, deve ser confirmada também candidatura do ex-deputado Antônio Carlos (PT) para a presidência do PT Fortaleza.

Em entrevista à coluna, o pré-candidato disse que irá se empenhar com o objetivo de "unificar" o partido no Estado, para que petistas foquem atuação na defesa do projeto da sigla no Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza. "Nós temos que ter a responsabilidade do diálogo, e também de fazer uma mobilização nas bases do partido", diz o ex-deputado.

Luizianne

Neste sentido, Antônio Carlos afirma que irá procurar grupo da deputada Luizianne Lins (PT), hoje com outros candidatos na disputa, de olho em fortalecer sua candidatura. É um quadro de méritos extraordinários", diz.

Cid Gomes

"O PT também tem que ver o saldo desde que optou pela aliança com Cid Gomes, que eu considero muito positivo para o partido", diz ainda o deputado, que destacou ter "relação importante" com o prefeito Evandro Leitão (PT).

Feriadão

O governador Elmano de Freitas (PT) decretou ponto facultativo para órgãos do Estado na próxima quinta-feira, 17, véspera do feriado de Semana Santa. Vale lembrar que na segunda-feira seguinte, 21, é feriado de Tiradentes.

Congresso

A Liga de Arbitragem da Faculdade de Direito da UFC promove, em 24 e 25 de abril, o II Congresso LiArb de Arbitragem, Direito Empresarial e Contratual, com nomes de peso. Programação e ingressos na plataforma Sympla.

Direito

Entre convidados, estão "gigantes" como Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Ana Frazão (UnB), Judith Martins-Costa (UFRGS) e Marcelo Sacramone, um dos principais especialistas em Recuperação Judicial e Falências do País.

Falando nisso

A UFC alcançou, pelo segundo ano consecutivo, nota máxima no Índice Geral de Cursos do MEC. Resultados foram divulgados ontem pelo Inep e são relacionados ao Enade de 2023, com 13 cursos conquistando nota máxima.

Oposição faz ato em hospital

Servidores da saúde, diversos políticos e pacientes do Hospital José Martiniano de Alencar participaram nesta sexta-feira, 11, de manifestação pública contra a transferência da unidade para atendimento exclusivo de agentes da PMCE.

Foto: Divulgação/Antônio Henrique Protesto em frente ao Hospital José Martiniano de Alencar foi puxado por parlamentares do PDT na Alece

Alternativa

Ato teve participação de deputados e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Na ocasião, RC defendeu que o Estado "arrume outro jeito" para fortalecer a saúde de PMs, destacando a importância da unidade continuar no SUS.

"Fake news"

A coluna de ontem registrou, no entanto, que a tese vem sendo negada pelo Governo do Estado. Em nota enviada à Vertical, a Sesa afirmou que todos os 80 leitos da unidade seguirão abertos para a população.

Leia mais Volta de Hospital da PM não reduzirá leitos da unidade no SUS, dizem secretários Sobre o assunto Volta de Hospital da PM não reduzirá leitos da unidade no SUS, dizem secretários

Horizontais

A Clínica da Estácio Ceará, Unidade Via Corpvs, recebe inscrições para atendimentos gratuitos em diversas áreas de fisioterapia. Mais no telefone (85) 3270 6778. /// A livraria Substância e a loja Reticências, parceiras do Dragão do Mar, participam da Bienal do Livro com obras cearenses independentes. Evento ocorre até amanhã.