Alece garante auxílio a Cid, Guimarães e outros 30 ex-deputados

Pouco mais de duas semanas após liberar o pagamento de auxílio-saúde para 44 deputados, a Assembleia Legislativa publicou nesta segunda-feira, 14, portaria concedendo o benefício para outros 32 ex-deputados aposentados pela Casa.

Entre os beneficiados, estão políticos que continuam exercendo mandatos, como o senador Cid Gomes (PSB) e os deputados federais José Guimarães (PT) e Mauro Filho (PSB). Como o "bônus" está fixado em 15% do valor recebido pelos ex-deputados ou seus pensionistas, o pagamento varia de caso a caso, podendo chegar no máximo aos R$ 5,2 mil concedidos aos parlamentares ativos.

O benefício foi criado em projeto de resolução aprovado em fevereiro e exige requerimento formal do interessado pedindo o pagamento do auxílio.

Inativos

Como plano de saúde de ativos já era bancado pela Verba de Desempenho Parlamentar da Alece antes da criação do auxílio, os principais beneficiados pela nova regra são justamente aposentados e pensionistas do Legislativo.

Beneficiados



Veja a relação de inativos que passaram a receber o auxílio-saúde:

Antonio Roque de Araújo (Aposentado)

Arthur José Vieira Bruno (Aposentado)

Carlos Mauro Benevides Filho (Aposentado)

Cândida Maria Saraiva de Paula Pessoa (Aposentada)

Casimiro Leite de Oliveira Neto (Aposentado)

Cid Ferreira Gomes (Aposentado)

Cirilo Antônio Pimenta Lima (Aposentado)

Dionísio Broxado Lapa Filho (Aposentado)

Francisco de Assis Cavalcante Nogueira (Aposentado)

Francisco José Caminha Almeida (Aposentado)

Francisco Marcelo Sobreira (Aposentado)

Francisco Rogério Osterno Aguiar (Aposentado)

Francisco Xavier Andrade Girão (Aposentado)

Gumercindo Tourinho Filho (Aposentado)

Idemar Loiola Citó (Aposentado)

Inês Maria Corrêa de Arruda (Aposentada)

João Ananias Vasconcelos Neto (Aposentado)

João Bosco Paz Rebouças (Aposentado)

José Nobre Guimarães (Aposentado)

José Ilário Gonçalves Marques (Aposentado)

José Sérgio Teixeira Benevides (Aposentado)

José Stenio Rios (Aposentado)

José Vasques Landim (Aposentado)

Júlio César Costa Lima (Aposentado)

Maria Gorete Pereira (Aposentada)

Marcos César Cals de Oliveira (Aposentado)

Maria Gislaine Santana Sampaio Landim (Pensionista)

Maria Shylene Osterno Aguiar Silveira (Aposentada)

Nilo Sérgio Viana Bezerra (Aposentado)

Paulo Afonso de Accioly Sousa Filho (Aposentado)

Raimundo Antônio de Macedo (Aposentado)

Tomaz Lima de Carvalho Rocha (Aposentado)

"Isonomia"

Deputados têm defendido o "bônus" destacando que benefícios semelhantes já são concedidos no Judiciário e Tribunais de Contas. Como diversos outros inativos podem pedir o auxílio, número de beneficiários tende a aumentar.

Nova lista

Na segunda-feira, foi concedido o benefício também aos ativos Tin Gomes (PSB), Alcides Fernandes (PL), Larissa Gaspar (PT), Luana Régia (Cidadania) e Stuart Castro (Avante). Com isso, 49 deputados já recebem o bônus.

Sem auxílio

Continuam sem pedir o benefício apenas Guilherme Sampaio (PT), Acrísio Sena (PT), Lucílvio Girão (PSD) e Renato Roseno (Psol). Cassado pelo TSE em 2024, Delegado Cavalcante (PL) é um dos ex-deputados que "entrou" no bônus.

Parecer

Presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal, Professor Enilson (Cidadania) diz esperar até quinta-feira, 17, parecer da Procuradoria da Casa sobre se Inspetor Alberto (PL) pode responder por ações da legislatura passada.

Debate

Existem hoje seis representações contra o vereador, quase todas por um vídeo onde Alberto aparece puxando um porco pelas orelhas. As imagens, no entanto, foram divulgadas no ano passado, antes da "virada" dos mandatos.

Foto: Divulgação / Câmara Municipal Vereador Raimundo Filho (PDT)

Bancada do PDT começa "rodízio"

Vereador Adail Júnior (PDT) confirmou ontem que o suplente Raimundo Filho (PDT - foto) tomará posse como vereador a partir de 1º de maio. Posse ocorre no momento em que o PDT articula indicação de um de seus parlamentares para a gestão Evandro.

Com ou sem

A posse de Raimundo, no entanto, estaria "garantida" ainda que a indicação não seja confirmada pelo prefeito. Segundo Adail, diversos vereadores da sigla estão "à disposição" para pedirem licença para a posse do colega.

Reuniões

Neste sentido, o vereador afirma que a bancada do partido irá se reunir mais uma vez nesta semana com o presidente da sigla, deputado André Figueiredo (PDT), para definir como funcionará o "rodízio" de licenças.

Fortal 2025



A empresa que realiza o Fortal anunciou que a edição de 2025 do evento será realizada novamente na Cidade Fortal, na avenida Aldy Mentor, entre os dias 24 e 27 de julho. Com isso, a festa acontecerá no mesmo local das últimas edições, abandonando a ideia de transferência para área próxima ao Aeroporto Pinto Martins.