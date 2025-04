Câmara Municipal garante verba bilionária a Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito Evandro Leitão

A Câmara Municipal aprovou ontem cinco projetos de lei autorizando a gestão Evandro Leitão (PT) a contratar operações de crédito em cerca de R$ 1,8 bilhão com bancos nacionais e internacionais. Uma das matérias trata, sozinha, de empréstimo de pouco mais de R$ 1,1 bilhão com o Banco Mundial para "reestruturação" da dívida pública municipal.

Outras mensagens dizem respeito a financiamentos para a realização de uma série de obras em infraestrutura e mobilidade urbana, incluindo a construção do túnel no encontro das avenidas Dom Manuel e Domingos Olímpio. Sessão que aprovou as matérias adentrou o período da tarde e teve direito a longo embate entre vereadores, com oposição acusando aliados de passarem um "cheque em branco" para a gestão petista.

"Sem base"

Em vários discursos, opositores como Julierme Sena (PL), Bella Carmelo (PL) e Jorge Pinheiro (PSDB) destacaram "pouco detalhamento" de empréstimos e lembraram que petistas criticavam empréstimos da era José Sarto (PDT).

"Necessário"

Aliados do governo, como Bruno Mesquita (PSD) e Adail Júnior (PSD), afirmam que maior parte do recurso busca "reerguer" condição fiscal da gestão e que novos empréstimos possuem destino claro - como reformas e novas obras.

Reajuste

Além das mensagens sobre crédito, também já foi aprovada mensagem do prefeito concedendo reajuste de 4,83% para servidores municipais a partir de maio deste ano - mas sem retroativo para 1º de janeiro.

Emendas

Além do reajuste, projeto incluiu emendas garantindo folga de dois dias para servidores municipais que fizerem doação de sangue e garantia de auxílios para pais de atípicos que obtiverem redução legal de jornada de trabalho.

Couvert

O Sindimuce lançou nesta semana a placa "Estabelecimento Amigo da Música", para locais que transferem integralmente o valor do couvert artístico para os músicos. Primeiro agraciado foi o Simpatizo Amor de Bar, na Aldeota.

Jazz em Cena

O baterista Di Stéffano, um dos grandes nomes nacionais do instrumento, faz show às 20h desta sexta-feira, 25, no BNB Clube da Santos Dumont. Realização do CCBNB no projeto Jazz em Cena, com entrada franca.

Foto: FÁBIO LIMA Caminhada da Conscientização sobre Autismo, na avenida Beira Mar

OAB-CE abraça Abril Azul

A Comissão de Direito da Pessoa com TEA, da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), realiza neste sábado, 26, a 1ª Caminhada pelo Autismo, marcando últimos dias de Abril Azul. Saída na Av. Beira Mar, no espigão da Av. Rui Barbosa, às 16h.

Via Expressa

Trecho que já foi foco de uma série de queixas de leitores da coluna, largo do viaduto da Avenida Dom Luís terá requalificação inaugurada nesta sexta-feira, às 9h, por Evandro Leitão (PT). Espaço será adotado pelo Farias Brito.

Alô secretário

Moradores reclamam da falta de poda e remoção de troncos em diversos trechos do entorno do Parque Adahil Barreto, no São João do Tauape. Procurada, a Regional 2 disse ter realizado operação de limpeza ontem na área.

Horizontais

Celebrações dos 26 anos do Dragão do Mar continuam neste domingo, 27, com grande festa no Poço da Draga, com apresentações culturais diversas. /// A Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará (Adconce) completa em abril 11 anos de história, conquistas e transformação no setor condominial.