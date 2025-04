Prefeitura reconhece 59 "calotes" da gestão Sarto a fornecedores do IJF

Foto: Bárbara Moira Superintendente do IJF, Riane Azevedo

A Prefeitura de Fortaleza publicou na última semana 59 decretos assinados pela Superintendente do Instituto José Frota (IJF), Riane Azevedo, reconhecendo dívidas de mais de R$ 7,4 milhões da gestão passada com fornecedores do hospital. Segundo os decretos, 38 "calotes" - ou seja, quase dois a cada três - foram registrados entre outubro e dezembro de 2024, três últimos meses da gestão José Sarto (PDT).

Entre contratos prejudicados, estão parcerias com empresas de limpeza industrial, artigos hospitalares, refrigeração e fornecimento de alimentos. No final do ano passado, a coluna denunciou que funcionários e até pacientes do IJF tiveram alimentação suspensa por diversas ocasiões, o que provocou inclusive paralisação de funcionários no início de dezembro.

Altas dívidas

Em janeiro, a gestão Evandro Leitão (PT) já havia reconhecido dívida de R$ 60 milhões em outras áreas da gestão, juntando contratos com a Secretarias do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e da Educação (SME).

No flagra

A oficialização das dívidas complica o discurso do ex-prefeito José Sarto, que vem negando ter repassado a gestão de Fortaleza em más condições financeiras. Nesta segunda, o pedetista voltou a abordar o tema nas redes.

Debate

Em publicação no X, o ex-prefeito afirma que a própria aprovação recente de R$ 1,8 bilhão pela gestão provaria "mentira" da tese. "Qual banco vai empresta R$ 1 bilhão para uma cidade quebrada?", questionou Sarto.

No vermelho

A atual gestão, no entanto, justificou a necessidade do crédito justamente como forma de aliviar "peso" de dívidas que teriam sido deixadas pelo ex-prefeito. Em novembro, o MPCE entrou com ação contra Sarto no caso IJF.

SOS Cumbe

A ONG sueca SwedWatch lança hoje relatório mundial sobre ameaças contra defensores dos Direitos Humanos. Documento alerta para casos na comunidade quilombola do Cumbe, em Aracati, atingida por projeto de energia eólica.

Vou ver e te aviso

Convites de Cid Gomes (PSB) pela filiação de deputados hoje no PDT não devem ser atendidos - pelo menos por agora. Expectativa é de que federais só migrem na janela partidária, em 2026.

Foto: FERNANDA BARROS Fachada do Hospital da Polícia Militar

Hospital será 70% SUS e 30% PM

O MPCE comandou ontem em Fortaleza audiência sobre projeto do Governo do Estado para transformar parte do Hospital José Martiniano de Alencar de volta no Hospital da PM. Na proposta, leitos da unidade iriam 70% SUS e 30% para atendimento de PMs.

"Não fecha"

Representantes do MP e MPF fizeram diversas críticas ao projeto da gestão Elmano de Freitas (PT), cobrando detalhes sobre como o Estado cumprirá, mesmo com a divisão, promessa de não atingir serviços à população.

E os números?

Durante a fala, o procurador Alessander Sales (MPF) apontou ausência de dados e "inversão" de etapas no projeto. "Parece que houve a decisão política de devolver à PM, e só foram levantar como isso seria feito depois".

Comédia Cearense



O Grupo Comédia Cearense celebra 68 anos com nova montagem do clássico 'O Beijo no Asfalto', de Nelson Rodrigues. Com direção de Hiroldo Serra, espetáculo será encenado todos os sábados de maio, sempre às 20h, no Teatro Nadir Papi Saboya, em Fortaleza. /// Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.