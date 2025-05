PT entra com nova ação contra Inspetor Alberto

Foto: JÚLIO CAESAR Guilherme Sampaio

.

O presidente do PT Fortaleza, deputado Guilherme Sampaio, protocolou ontem representação contra o vereador Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Câmara Municipal, por "práticas incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar". Caso diz respeito a discurso feito pelo vereador em fevereiro. Na ocasião, vereadores analisavam requerimento de homenagem aos 45 anos de fundação do PT.

Em protesto, Alberto exibiu vídeo onde um suposto integrante de facção criminosa apontaria ligação entre a sigla e grupos criminosos. "Isso é fato (...) vocês vão votar requerimento para homenagear um partido que é eleito pelas facções criminosas", reforçou, em seguida. Para o PT Fortaleza, caso fere dispositivos do Código de Ética do Legislativo.

"Fake news"

"As declarações criminosas do vereador bolsonarista, o mesmo que publicou vídeo torturando um animal nas redes, ferem o decoro e a ética parlamentar, e precisam ser punidas", diz Sampaio, que aponta "fake news" na fala.

Defesa

Na mesma sessão em que exibiu o vídeo, Alberto chegou a justificar as imagens. "Está nas redes sociais, não fui eu quem falei. Por que eu que vou responder por uma coisa que o rapaz falou? Não sei quem é ele, não o conheço", diz.

Limites

A Alece aprovou projeto de lei de Romeu Aldigueri (PSB) criando critérios para a realização de licenciamentos ambientais por parte de Prefeituras cearenses. Ação ocorre após polêmica com criação de autarquia em Guaramiranga.

Foto: FCO FONTENELE Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia

Conselho

Lei da gestão Evandro Leitão (PT) que atualiza competências e organização do Conselho Municipal de Saúde (CMS) gerou novo embate entre base aliada e segmentos mais ideológicos da oposição na Câmara Municipal.

Diversidade

Conflito ocorreu após críticas a trecho que reserva uma das 32 cadeiras do CMS para "entidades que representam a diversidade de raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero e comunidades tradicionais".

Embate

Oposição acusa medida de "forçar ideologia" no CMS. Base diz que ação foi construída em conferência com 700 delegados e acusa oposição de "distorcer" o caso. Votação foi suspensa após princípio de incêndio na Casa.

Inspetores querem hora extra

Policiais civis procuram a coluna em protesto contra cortes em horas extras para inspetores convocados para operações da corporação. Eles afirmam que, nas últimas semanas, valores em dinheiro têm sido trocados por folgas posteriores.

Contraturno

Eles destacam que ações ocorrem fora do horário de expediente, muitas vezes durante a madrugada. Cortes atingiram só inspetores, com delegados sendo poupados. Caso é acompanhado pelo vereador Julierme Sena (PL).

"Exceção"

Procurada a PC afirma que mantém orçamento mensal de R$ 2,6 milhões para horas extras, com pagamento para em média 1,8 mil agentes. Destacam que a questão da compensação de carga horária não é regra, mas exceção.

Cícero e Seleiro

Em ação inédita, a estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, será iluminada neste sábado, a partir das 18h, por uma projeção mapeada em homenagem ao mestre da arte popular Espedito Seleiro. /// Ação integra campanha do Conviver Riviera, empreendimento imobiliário da região, reunindo fé, cultura e inovação.