Propostas dos 39 Fóruns Territoriais serão enviadas para a avaliação orçamentária da Sepog

Foto: Kiko Silva Ciclo de Fóruns Territoriais 2025

A primeira etapa do Ciclo de Fóruns Territoriais de 2025 foi finalizada nesta quarta-feira, 30, para discussão do planejamento dos 39 territórios de Fortaleza. Ao todo, 3655 moradores dos bairros da Capital participaram de reuniões com o secretarias municipais, sugerindo medidas para o Plano de Governo e Plano Plurianual (PPA), para os anos de 2025 a 2028. Por sua vez, as sugestões serão sistematizadas e enviadas para análise orçamentária na próxima semana, afirma superintêndencia do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan).

A iniciativa do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan) e da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) reuniu moradores de todos os 121 bairros fortalezenses durante todo o mês de abril. Nos encontros os participantes discutiram as iniciativas que serão prioridade na gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) nas áreas da moradia, educação, meio ambiente e gestão pública.

Os fóruns ocorreram com os representantes do Ipplan e secretários das respectivas regionais. Quanto a participação dos moradores, eles puderam elaborar propostas de atuação para 12 áreas definidas pelas pastas, sendo elas:

Moradia e regularização fundiária;



Mobilidade, acessibilidade, transporte público e apoio a profissionais taxistas, mototaxistas, motoristas e entregadores;



Acolhimento e assistência à população em situação de vulnerabilidade;



Segurança cidadã;



Saúde;



Educação;



Cultura, esporte e juventude;



Meio ambiente e saneamento ambiental;



Proteção e bem-estar animal;



Geração de emprego, renda e capacitação de profissional;



Desenvolvimento urbano, econômico e do turismo; e



Desenvolvimento da gestão pública e da governança compartilhada.

O superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza, Artur Bruno, explica a metodologia dos encontros: “houve reuniões de fóruns com 200, 250 pessoas, então nós dividimos em grupos e trazíamos, acolhemos essas as propostas que foram surgindo nos fóruns. A tarefa agora é sistematizar aquilo que foi discutido no das 39 reuniões dos fóruns”, elucida.

“De acordo com a sua equipe técnica, a Sepog vai definir como serão acolhidas essas propostas, que propostas serão acolhidas”, diz Artur Bruno. “Ouvindo o secretariado e o próprio prefeito, definirão como é que isso será efetivamente levado para o plano plurianual”, complementa.

O superintendente ainda alerta que as recomendações terão que se adaptar às “limitações orçamentárias”. “O orçamento deste ano foi votado em 2024 pela gestão anterior e temos muitas dificuldades financeiras. A sociedade tem clareza da situação financeira do município e evidentemente nós vamos dizer o que vamos fazer nos anos seguintes”, explica o chefe do Ipplan.

Fóruns Virtuais

Além das participações presenciais, os moradores ainda podem recorrer ao Fórum Virtual até a próxima segunda-feira, 5. Para participar, é preciso acessar o site oficial dos Fóruns, preencher o cadastro com CPF e data de nascimento e, então, escolher o bairro de residência, juntamente aos temas que deseja opinar.

“A população sabe do seu cotidiano e sabe quais são as suas demandas. É de creche, é escola, é calçamento, é esgotamento sanitário, é Centro de Referência de Assistência Social (Cras), é a questão das cozinhas comunitárias do projeto Ceará sem Fome”, diz o superintendente. “São muitas as ações. Evidentemente que agora caberá a Sepog junto com o IPLAN trabalhar com os demais órgãos da prefeitura para definir como será organizado durante os 4 anos de gestão”, finaliza.