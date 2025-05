Aldigueri recoloca Eunício no centro de 2026

Foto: Jane de Araújo/Agência Senado Eunício Oliveira é deputado federal

Até recentemente em vias de se tornar "carta fora do baralho" na disputa entre possíveis candidatos ao Senado pelo campo governista, o deputado Eunício Oliveira (MDB) foi mais uma vez alçado ao centro das articulações na última sexta-feira, após ter o nome lançado à Câmara Alta pelo presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB). "É futuro senador da República, Eunício Oliveira. O Ceará está perdendo muito há sete anos. O Ceará perdeu uma grande oportunidade. Não existe na história moderna, do século XX pra cá, um homem que tenha trazido mais recursos pro Ceará e para as prefeituras do que Eunício", disse Romeu, ele próprio pré-candidato ao Senado. Evento ocorreu em Viçosa do Ceará e teve participação de diversos líderes da base aliada.

Grupo

No momento do discurso de Aldigueri para Eunício, estavam no ato a senadora Augusta Brito (PT) - que chamou o emedebista de "meu senador" - e diversos deputados, como Yury do Paredão (MDB).

Sinuca

Mais do que trazer Eunício de volta ao jogo, declaração também deixa claro que impasse entre governistas pelas vagas ao Senado está longe de ter qualquer avanço. A preço de hoje, são quase dez candidatos para duas vagas.

Nomes e nomes

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.12.2024: Romeu Aldigueri, novo presidente da assembleia legislativa do Ceará. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Vale lembrar que, a preço de hoje, Aldigueri é defensor da reeleição de Cid Gomes (PSB) para o Senado. Cid, por sua vez, tem defendido lançar o deputado Júnior Mano (PSB), nome que não tem tanta simpatia entre correligionários.

É lei

O prefeito Evandro Leitão (PT) sancionou nesta semana lei que proíbe estabelecimentos de Fortaleza de cobrarem quaisquer taxas adicionais a clientes pela utilização de garrafas térmicas dentro de suas dependências.

Cobrança

Projeto é de autoria do vereador Ronaldo Martins (Republicanos) e foi aprovado no mês passado pela Câmara Municipal. No texto, o parlamentar diz que a busca proteger direitos dos consumidores e evitar cobranças abusivas.

VaiVem

Ex-líder de José Sarto no Legislativo, o ex-vereador Iraguassú Filho (PDT) foi remanejado de função no governo Evandro Leitão, indo de secretário-executivo de Infraestrutura para de Urbanismo e Meio Ambiente.

Lei de autarquias sancionada

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou neste fim de semana projeto de lei do presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), criando critérios mínimos para a realização de licenciamentos ambientais por parte de Prefeituras cearenses.

Critérios

Segundo o texto, municípios somente serão liberados para atuar no setor caso provem a existência de um sistema ambiental estruturado - com órgão ambiental capacitado, política municipal de Meio Ambiente, entre outros.

Áreas verdes

A medida foi apresentada após polêmica envolvendo o município de Guaramiranga, que aprovou neste ano a criação de uma autarquia municipal para licenciamento ambiental. A mudança, no entanto, foi suspensa na Justiça.

Horizontais_

O Governo do Ceará realiza, entre segunda-feira e terça-feira, mutirão de prestação rápida de serviços na praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza. /// Estarão no local estandes de diversos órgãos estaduais, como Detran, Hemoce, Cagece e Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), entre outros.