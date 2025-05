Servidores da Fagifor denunciam falta de isonomia no processo de transmutação para prefeitura

Foto: Reprodução/Redes sociais Em reunião na CMFor, funcionários da Fagitor solicitaram apoio de vereadores no processo de transmutação

Os trabalhadores da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) estiveram na última quinta-feira, 8, na Câmara Municipal de Fortaleza para reivindicar isonomia no processo de transmutação para a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Na ocasião, os representantes do Sindicato de Saúde do Ceará (Sindsaúde) e do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza (Sintsaf) solicitaram apoiodos parlamentares para garantir o cumprimento da adequação da carga horária aos demais servidores municipais.

Os trabalhadores da Fagifor relataram que estiveram em reunião com a SMS, na quarta–feira anterior, 7, e foram informados pelo jurídico da pasta que os plantonistas na escala 12x36 continuariam nesse regime, aproveitando uma brecha da lei que permitiria essa quebra de isonomia, e projeto seria enviado para avaliação da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). A categoria, no entanto, quer se adequar aos servidores plantonistas, com carga horária reduzida de 144h para nível superior e 180h para nível médio previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

As atribuições da Fagifor foram incorporadas à pasta da Saúde Municipal após aprovação de texto de reforma administrativa, enviado em março deste ano. A mensagem incluía os funcionários celetistas como servidores da Prefeitura de Fortaleza, além de estender em até dois anos a validade do concurso da Fagifor.

Funcionários da Fagifor e vereadores de Fortaleza

Nesta quinta-feira, 8, os líderes sindicais estiveram em reunião com os vereadores Dr. Vicente (PT), professora Adriana Almeida (PT), Aguiar Toba (PRD), Marcos Paulo (PP), Marcel Colares (PDT), Marcelo Tchela (Avante), Chiquinho dos Carneiros (PRD) e Bella Carmelo (PL), além das assessorias dos parlamentares Gabriel Aguiar (PSOL) e Bruno Mesquita (PSD) – líder do governo Evandro Leitão (PT) na CMFor.

“Nossa principal causa nessa mudança de vínculo, seria a isonomia aos outros servidores da prefeitura. Hoje, nós que trabalhamos na Fagifor temos um regime de plantão numa escala 12x36, são 15 ou 16 plantões por mês, a depender da quantidade de dias”, informa Lívia Barbosa, representante da comissão de servidores da Fagifor. “Uma escala exaustiva, adoecedora. E o nosso maior sonho, seria a isonomia principalmente para termos uma melhor qualidade de vida, pois a carga horária dos servidores do município é mais reduzida com relação a nossa”, complementa.

Os trabalhadores deverão se reunir com a Secretaria Municipal de Saúde no próximo dia 16 para discutir novamente a pauta, juntamente com a presença dos vereadores envolvidos na causa. A Vertical entrou em contato com a SMS, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Em caso de resposta, este material será atualizado.