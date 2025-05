Governador Elmano de Freitas será avô pela primeira vez

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.05.2025: Elmano de Freitas, Governador do Ceará. Multirão de empregos realizado na Praça Jose de Alencar. Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza celebram Dia do Trabalhador com serviços gratuitos na Praça José de Alencar.(Foto: /Daniel Galber Especial para O POVO)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), será avô em breve. A filha mais velha de Elmano, Gabriela Costa, está esperando para agosto o seu primeiro filho e mais novo integrante da família. Nome do bebê, no entanto, ainda não foi divulgado.



Elmano de Freitas é casado com Lia Freitas e, além de Gabriela, o governador é pai de outros três filhos: Victor, Aloísio e Maria Beatriz. A informação sobre a gravidez da filha foi confirmada por diversos políticos próximos do governador. O petista, por sua vez, ainda não falou publicamente sobre a chegada do neto.

Em clima de maternidade, Elmano prestou homenagem nas suas redes sociais neste domingo, 11, Dia das Mães, para dona Elma e todas as mães cearenses. “Guerreira, dedicada e cheia de histórias e conselhos. Sei que em cada canto do nosso Ceará tem uma mãe como ela, forte, amorosa e cheia de garra. Neste dia (e em todos os outros), deixo aqui minha gratidão a todas essas mulheres que fazem da maternidade um verdadeiro ato de amor e resistência”, declarou.



por Camila Maia - Especial para O POVO