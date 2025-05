Prefeitura quer revitalizar e ocupar Cidade da Criança

Foto: Thaís Mesquita Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza

.

Localizada no "coração" do Centro, a Cidade da Criança será alvo de nova ação de revitalização pela Prefeitura de Fortaleza. O parque, localizado entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Pedro Pereira, chegou a ser reformado em 2021, mas ainda carecia de programação e ocupação permanentes.

Novo projeto da gestão Evandro Leitão (PT), no entanto, pretende requalificar o espaço com instalação de uma série de órgãos públicos na região, incluindo o gabinete da primeira-dama, a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) e a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi). Além disso, o parque passaria a contar também com uma série de espaços interativos, incluindo um Memorial, uma Bebêteca, um espaço de leitura e outros equipamentos.

Programação

A ideia é que, para além de um ambiente com manutenção em dia, o espaço conte também com fluxo permanente de fortalezenses, com programação cultural, programas e prestação de serviços diversos ligados à infância.

Centro vivo

"A programação cultural será contínua, com atividades durante a semana voltadas a alunos da rede pública e, aos fins de semana, atrações educativas e recreativas abertas a toda a população", destaca a Prefeitura.

Campos Neto

Ex-presidente do Banco Central do Brasil, o economista Roberto Campos Neto estará em Fortaleza no próximo dia 23 de maio para debate no Ceará Tech Hub, promovido pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB).

Em Fortaleza

Com foco nos rumos da infraestrutura digital, data centers e inteligência artificial no Nordeste, evento ocorre das 14h às 20h no Espaço Lô 142, na Praia de Iracema. Mais informações no Instagram @cearatechhub.

Auditoria

O Gran Marquise recebe até esta sexta-feira, 9, o IV Congresso Internacional de Auditoria e Gestão de Produtos para Saúde, OPME, DMI e Diagnósticos, iniciativa da Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores.

Congresso

Na manhã de ontem, abertura do evento contou com palestras da secretária Socorro Martins (Saúde) e do médico Gonzalo Vecina, primeiro diretor da Anvisa e um dos idealizadores do SUS. Programação vai até sexta.

Foto: FERNANDA BARROS Roberto Cláudio e Ciro Gomes

Cresce plano por chapa única

Apesar de adiar discussão de pré-candidaturas, "blocão" de oposição do Ceará tem hoje como consenso o lançamento de uma chapa única para a eleição de 2026. Na cabeça, estariam no páreo Ciro Gomes (PDT) e Roberto Cláudio (PDT).

"Blocão"

Em entrevista para Camila Maia, especial para O POVO, o deputado Cláudio Pinho (PDT) projetou que bloco pode contar com siglas como a Federação União-PP, o PL, o PDT e a sigla que surgirá da fusão entre PSDB e Podemos.

Sem consenso 1

O movimento de aproximação entre PDT e setores da direita, no entanto, foi alvo de protestos tanto da Juventude do PDT-CE quanto do vereador Adail Júnior (PDT), que levou assunto à tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza.

Sem consenso 2

Em discurso no Legislativo, Adail acusou deputados estaduais de "usarem" o nome do PDT mesmo já tendo articulações em curso para migrar para outras siglas. /// Já nota da JSPDT classificou como "inadmissível" a "conciliação com pautas anti-democráticas" e cobrou convocação geral de filiados para debater o tema.