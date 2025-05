Nova plataforma CMFor 360 irá acelerar processos no legislativo municipal

Foto: Samuel Setubal O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB)

A Câmara Municipal de Fortaleza lançou na manhã desta quarta-feira, 14, nova plataforma para tramitação dos processos legislativos da Casa. Intitulada de CMFor 360, o ambiente digital conta com a presença de Inteligência Artificial e mecanismos para a celeridade dos trâmites, que, atualmente, ocorrem com documentos de papel. O lançamento será dividido em três módulos, tendo como foco inicial a digitalização dos projetos e atividades dos vereadores de Fortaleza.

Em coletiva, o presidente da CMFor, Léo Couto (PSB), afirma que a medida é baseada na sustentabilidade e economia. “hoje a Câmara entra numa nova numa nova fase, usando a tecnologia, pensando na sustentabilidade, com muito prazer que nós vamos lançar a CMFor 360. A nova plataforma da Câmara Municipal, onde nós vamos diminuir de 30 a 40% do papel que tramita na Câmara Municipal”, diz representante do legislativo.

“Nós vamos dar mais celeridade aos processos, vamos dar mais transparência. Com a CMFor 360, o que demorava alguns dias, até o processo chegar aqui na presidência da casa, para seguir a para a pauta. Vai demorar agora só algumas horas”. O presidente ainda explicou o trâmite atual das deliberações na Casa, no qual “o vereador imprime papel, coloca na sua capa, assina o projeto de indicação, destina a um assessor, protocola”, passando por várias análises até se tornarem aptos para chegar à presidência da casa.

Durante o lançamento, o executivo da CMFor enfatizou que a atividade legislativa permanecerá a mesma, ocorrendo apenas a migração para o meio digital. “O projeto CMF 360 ele inicia neste passo, mas ele tem um mundo de atividades digitais que vão ser implementadas (...) Esse é o primeiro módulo de outros que nós lançaremos. A população estará e terá a oportunidade de acompanhar também”, explica Léo Couto.

A plataforma também conta com a incorporação de uma inteligência artificial, nomeada de MaraIA, para potencializar as buscas de informação processual pelos vereadores. “Vocês acompanham aqui as sessões plenárias e muitas vezes o vereador não tem a informação necessária daquele projeto de indicação ou do projeto de lei ordinária que tá sendo tramitado naquele momento”explica o presidente. “A partir de agora, ele vai poder através da nossa inteligência artificial do banco de dados próprio da Câmara Municipal ter essas informações para poder votar com mais certeza e discutir a matéria com mais tranquilidade”, complementa.

Quanto aos processos que já tramitam na casa antes da implementação da ferramenta, eles estão gradualmente sendo inseridos no banco de dados. “A orientação do presidente Léo é: a gente não pode deixar nada para trás. Na hora que o pessoal começar a usar o que já tinha de processo, vem para o backup dentro do CMFor 360. Nada fica de fora da câmara do do sistema”, diz Henrique Mota,Coordenador de Informação e Dados na Câmara Municipal de Fortaleza.

por Camila Maia - Especial para O POVO