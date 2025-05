"Aditivada" por armas do Estado, Guarda Municipal já amplia atividades de policiamento

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão dá posse a guardas municipais

A Guarda Municipal de Fortaleza receberá novos 429 armamentos para uso dos agentes de segurança, conforme autorização do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), da última sexta-feira, 9. A medida faz parte da interoperabilidade das forças de segurança do Estado e da Capital, sendo repassadas para “ampliar a capacidade de emprego técnico da Guarda Municipal de Fortaleza”, diz o major Messias Mendes, secretário adjunto da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec).

A transferência ocorrerá entre a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) e a Sesec. A pasta municipal informa que o armamento dos guardas será gradual para reforçar a segurança nos espaços públicos da cidade.

Sobre a distribuição e treinamento dos guardas, major Messias Mendes explica: “Uma comissão formada pela Guarda Municipal e pela Secretaria da Segurança Cidadã será responsável por receber o material. Após isso, os agentes que usarão esse armamento doado passarão por um treinamento específico que envolva as particularidades do emprego do modelo e calibre dessas armas”, detalha. “Isso garante que estejam plenamente capacitados para operar esse tipo de equipamento com responsabilidade e segurança", complementa o executivo adjunto da Sesec.

A Sesec será contemplada com 400 pistolas calibre .40 S&W e 29 espingardas calibre 12. A pasta ainda destaca que “o uso de armamento pela Guarda Municipal segue regras rigorosas e fiscalizadas pela Polícia Federal”. Atualmente, a GMF trabalha com ações de proteção, prevenção e patrulhamento em espaços públicos, e aumento de policiamento armado seria estratégia de reforço preventivo.



“Essa mudança representa uma nova fase: deixamos para trás o foco exclusivo na proteção do patrimônio público e ampliamos a presença da Guarda em áreas sensíveis, como a proteção de mulheres vítimas de violência e crianças em situação de vulnerabilidade. Estamos preenchendo um vazio que existia justamente pela limitação anterior do papel da Guarda”, diz secretário adjunto da Sesec.

Após reconhecimento do Supremo Tribunal Federal (STF) a constitucionalidade da criação de leis municipais para que os guardas atuem em ações de segurança urbana, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), liberou o uso de armamento dos profissionais a partir de treinamento e autorização da Polícia Federal (PF). A expectativa do líder municipal era a capacitação dos mais de 2 mil agentes da GMF.

Segundo Sesec, os 254 agentes da segurança municipal empossados em fevereiro já iniciaram sua atuação após concluírem o curso de formação exigido pela matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e também passaram pelo Curso de Prevenção e Guarda Comunitária (CPGCom), com mais de 400 horas.

“Essa formação complementar foi planejada para fortalecer uma atuação voltada à prevenção e ao policiamento comunitário. Os agentes foram nivelados e preparados para atuar de forma próxima, orientados pela filosofia de Polícia Comunitária junto à população, desenvolvendo competências em comunicação, escuta ativa e comunicação não violenta”, elucida secretaria.

por Camila Maia - Especial para O POVO