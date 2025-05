Conselho de Ética avalia próxima semana parecer do caso Inspetor Alberto

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

Presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Professor Enilson (Cidadania) convocou para a quinta-feira da semana que vem, dia 22 de maio, reunião para analisar parecer da Procuradoria Jurídica da Casa a respeito de ações protocoladas contra Inspetor Alberto (PL) por quebra de decoro parlamentar.

“Chegou hoje o parecer em minhas mãos, e agora estou analisando com o meu jurídico, teria esse tempo hábil aí de uma semana para poder apresentar à comissão. Então já me adiantei e marquei a comissão para quinta-feira da semana que vem, onde vamos tratar”, diz Enilson, que afirma que deve definir relator do caso ainda nesta semana.

“De hoje para amanhã estarei aí definindo o relator e semana que vem já estaremos apresentando à comissão as pautas de cada processo aberto aqui na Casa”, diz, em entrevista à estagiária Camila Maia, da Vertical. O presidente do Conselho confirma tendência já antecipada pela coluna de que a relatoria do caso fique com o vereador Luciano Girão (PDT).

“Eu tenho um nome que tem um perfil excelente, que é do vereador Luciano Girão, que, enquanto advogado, pode fazer uma análise mais técnica sobre cada processo”, diz. Em abril, Enilson disse que Girão já teria “se prontificado” a ficar com o relatório dos casos.

Parecer jurídico

Existem hoje diversas representações contra Inspetor Alberto no Legislativo, quase todas referentes a um vídeo – divulgado no ano passado – onde ele aparece praticando maus tratos contra um porco. Vereadores discordam, no entanto, se o parlamentar pode responder na atual legislatura pelo episódio, uma vez que ele ocorreu no mandato passado.

Sem consenso, o caso foi encaminhado à Procuradoria da Câmara Municipal para análise técnica. Parecer deveria ter saído ainda em abril, mas acabou adiado por conta do “feriadão” de Semana Santa e Tiradentes e do feriado de Dia do Trabalho.

PT também aciona o vereador

Outra ação contra o vereador do PL foi apresentada pelo presidente do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza, deputado Guilherme Sampaio (PT), por "práticas incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar". Caso diz respeito a discurso feito pelo vereador no plenário do Legislativo em 6 de fevereiro de 2025.

Na ocasião, vereadores analisavam requerimento por uma homenagem aos 45 anos de fundação do PT. Protestando contra a medida, Alberto exibiu vídeo onde um suposto integrante de facção criminosa apontaria ligação entre a sigla e facções criminosas.

“Isso é fato, aí é um camarada de uma facção criminosa, dizendo o que ele vive lá com os amigos dele. O que vocês acham do PT, vão votar requerimento para homenagear um partido que é eleito pelas facções criminosas”, reforçou, logo em seguida. Para o PT Fortaleza, fala fere dispositivos do Código de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo.

“As declarações criminosas do Vereador bolsonarista, o mesmo que publicou vídeo torturando um animal nas redes sociais, ferem o decoro e a ética parlamentar, e precisam ser punidas com rigor pela Câmara Municipal . Não se pode admitir que a prática de fake news siga impune e ataque de forma caluniosa pessoas e partidos, quaisquer que sejam suas orientações ideologicas”, destacou Guilherme Sampaio.



Na mesma sessão em que exibiu o vídeo, Inspetor Alberto chegou a pedir palavra para justificar a apresentação das imagens. “Está nas redes sociais, não fui eu quem falei. Por que eu que vou responder por uma coisa que o rapaz falou? Não sei quem é ele, não o conheço. Não sei se está editado, mas ele está andando normalmente nas redes”, diz. (com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)