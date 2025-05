Agentes de Cidadania: eleições para representantes começam nesta segunda, 19

Foto: Divulgação TSE encerra testes públicos de urnas para as eleições de 2024

A eleição dos Agentes de Cidadania e Controle Social (ACCS) para o biênio 2025/2026 acontece entre os dias 19 de maio a 3 de junho, de segunda a sexta-feira, dos 39 territórios de Fortaleza. Coordenada pela Secretaria Municipal de Relações Comunitárias (Serc), os residentes da Capital poderão votar no representante do seu território nas relações entre população e prefeitura de Fortaleza.

No total, 1.116 inscrições de candidatos foram deferidas pela pasta, sendo escolhidos apenas 487 agentes pela população dos bairros da Cidade. Por sua vez, a votação ocorrerá de maneira direta, com a utilização de urnas eletrônicas – as mesmas adotadas em eleições gerais pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Os eleitores podem se dirigir aos locais de votação de suas respectivas regionais informados no site da prefeitura de Fortaleza. Quanto ao resultado do pleito, ele será homologado pela Comissão Eleitoral, com divulgação em até 48 horas após o último dia de votação, no Diário Oficial do Município (DOM) e nos demais canais oficiais da Prefeitura de Fortaleza.

Serviço

Data: entre os dias 19 de maio e 3 de junho, de segunda a sexta

Horários: das 14 às 20 horas

Locais disponíveis no site da Prefeitura de Fortaleza ou clicando aqui.



por Camila Maia - Especial para O POVO