Conin deixa Regional 1 para disputar reeleição no PT; aliado de Guimarães assume

Secretário da Regional 1 desde o início da gestão Evandro Leitão (PT), o dirigente partidário Antônio Alves Filho, conhecido como Conin, foi exonerado do cargo nesta terça-feira, 21. A saída ocorre após o petista ganhar apoio dos grupos de José Guimarães (PT) e do ministro Camilo Santana (PT) para ser reeleito como presidente do PT Ceará.

No lugar de Conin, assume a Regional 1 o então secretário-executivo de Juventude de Fortaleza, Francisco Carlos de Melo. Aliado próximo de José Guimarães, o novo titular ocupava, até o ano passado, cargo no gabinete do deputado na Câmara Federal.

Negando intenção de disputar a reeleição no comando do PT Ceará até o início deste mês, Conin acabou “voltando ao páreo” em meio a uma falta de consenso entre outros nomes indicados pelo Campo Democrático – grupo de Guimarães no partido – para a disputa.

Em abril, grupo de Guimarães indicou nomes de Felipe Pinheiro (prefeito de Itapipoca), Inácio Mariano (presidente da Ematerce) e Vladyson Viana (secretário estadual do Trabalho) para o cargo. Os três, no entanto, dividiam opiniões entre petistas, sobretudo pelo fato de todos já ocuparem cargos de alto relevo na política estadual.

Atualmente, único outro ponto "acordado" entre petistas é de que o Campo Democrático indicará o presidente do PT Ceará, ficando com o Campo Popular a indicação do ex-deputado Antônio Carlos para o comando do PT Fortaleza. Já grupo minoritário de Luizianne Lins (PT) deverá “correr por fora” com candidaturas próprias na disputa das vereadoras Mari Lacerda (PT) e Adriana Almeida (PT).