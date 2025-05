Partidos descartam anuência para vereadores convidados por André ao PL

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19..05..2025: André Fernandes com vereadores na Câmara Municipal. /Daniel Galber Especial para O POVO)

Lideranças do PDT, do PSDB e do Avante no Ceará descartaram nesta terça-feira, 27, a chance de anuência para a possível migração dos vereadores PP Cell (PDT), Jorge Pinheiro (PSDB) e Pedro Matos (Avante) para o PL. Os três foram convidados pelo deputado André Fernandes (PL) para se filiarem à sigla de Jair Bolsonaro (PL).

O convite foi feito na semana passada, durante reunião entre Fernandes e vereadores que fazem oposição ao governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal. Além dos três parlamentares, também foi convidado para se filiar ao PL o vereador Soldado Noelio (União).

Até agora, no entanto, o único que admite interesse em fazer a mudança de olho na eleição de 2026 é PP Cell. Em entrevista à Vertical na semana passada, o pedetista, que é pré-candidato a deputado federal em 2026, afirmou que tinha interesse em deixar o atual partido de “forma amigável”. “Já não me identifico com a pauta do PDT”, disse.

“É até chato falar isso publicamente, mas é um negócio explícito. Está todo mundo vendo a minha postura, vendo o meu posicionamento”, diz o pedetista, que se disse “honrado” pelo convite feito por Fernandes. Líder maior do partido no Ceará, o deputado André Figueiredo (PDT) rejeita, no entanto, a concessão de liberação do tipo.

“O PDT não dá anuência para ninguém”, diz, destacando que a tese segue determinação nacional da legenda, que só permite mudanças no período da janela partidária – o que não acontecerá em 2026 para vereadores. Em casos recentes, o PDT tem acionado a Justiça contra mandato de parlamentares que deixam a legenda.

Presidente do Avante no Ceará, Rodrigo Nogueira diz não ter recebido manifestação de Pedro Matos por uma saída do partido. Ele antecipa, no entanto, que a sigla não irá emitir cartas de anuência. “Até onde sei, todos os três vereadores estão muito bem na sigla, e muitos dos vereadores e suplentes serão candidatos a deputado nas próximas eleições”.

Procurado pela coluna, Jorge Pinheiro se disse “lisonjeado” pelo convite de André Fernandes. Ele afirma, no entanto, que “ainda é cedo” para avaliar qualquer mudança partidária. “A gente ainda está conversando. Eu tenho também o meu partido PSDB, né? A gente está vendo na formação de chapa ainda, então é muito cedo para falarmos”, diz.

Presidente do PSDB Fortaleza, Kamyla Castro evitou falar sobre uma possível mudança de partido do correligionário. Ela afirma, no entanto, que partido está “unido” hoje no Ceará “em um projeto que combate o atraso e promove avanços reais para a população”, destacando papel protagonista de Jorge Pinheiro neste cenário.

“O vereador é uma liderança respeitada e leal, peça fundamental na construção da nossa nominata para 2026, ao lado da deputada Emília Pessoa, do presidente Ozires Pontes e do senador Tasso Jereissati, que lidera esse processo com responsabilidade e visão estratégica”, diz. (com informações de Camila Maia, Especial para O POVO)