"Não foi o Ciro, foi o partido dele", diz Marinho sobre ação que deixou Bolsonaro inelegível

Rogério Marinho participa de evento com Jair Bolsonaro em Fortaleza

O senador Rogério Marinho (PL-RN) defendeu nesta sexta-feira, 30, recente aproximação entre grupo de Jair Bolsonaro (PL) e lideranças do PDT local, como o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e o ex-prefeito Roberto Cláudio, que recentemente anunciou desfiliação da sigla.

“Todos aqueles que, de alguma forma, contrapõem o governo do PT, são bem vindos. Da nossa parte, nós temos que buscar uma forma de termos o melhor candidato ao governo. A princípio, seria o Roberto Cláudio ou o Eduardo Girão (senador do Novo), mas ao final do ano nós veremos qual é a melhor alternativa”, disse.

Marinho participa nesta sexta-feira, 30, de evento com Jair Bolsonaro e outras lideranças do PL no Centro de Eventos. Um dos principais aliados do ex-presidente no Congresso, o senador também minimizou atritos com Ciro por conta de ação do PDT na Justiça Eleitoral, que tem o ex-ministro como um dos autores, que provocou a inelegibilidade de Bolsonaro.

“Não foi o Ciro, né, foi o partido dele”, disse Marinho. “Acho que a gente tem que buscar o que faça com que a gente possa convergir, com esse sentimento, que o Brasil todo tem, contra essa forma temerária que as finanças públicas têm sido geridas pelo Partido dos Trabalhadores”, afirma ainda o senador. (com informações de Camila Maia, Especial para O POVO)