Projeto 'Dragão no Andar de Cima – Vitrine Criativa' estreia neste sábado, 7

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 15-12-2023: Fotos: Programação de Férias em Fortaleza-Centro Dragão do Mar. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura estreia neste sábado, 7, projeto “Dragão no Andar de Cima – Vitrine Criativa”, com entrada gratuita. A programação, que será fixa no primeiro sábado de cada mês, ocupará a Varanda dos Museus e o passeio das lojas. Neste mês, a edição terá a participação de artistas independentes, com apresentações de música ao vivo.

A iniciativa reúne lojistas parceiros do Dragão e artistas convidados para a comercialização de produtos autorais e o compartilhamento de experiências com o público. Com curadoria voltada para a arte, o design e a cultura independente, a feira apresenta uma diversidade de obras, como livros, serigrafias, xilogravuras, litogravuras, linóleos, prints digitais e outros itens criativos.

Nesta edição participam as lojas Reticências, Print Shop, Utopia e Substânsia, que recebem artistas convidados. O evento contará ainda com apresentação musical do projeto Umbuporã Experimental Cumbia Style, com DJ Ada Porã e o músico Bruno Umbu.



Serviço

Dragão no Andar de Cima – Vitrine Criativa

Estreia: 07 de junho (sábado)

Horário: das 16h às 20h

Local: Varanda dos Museus e passeio das lojas – Centro Dragão do Mar (Fortaleza/CE)

Entrada gratuita



Leia mais Fortaleza sediará debate latino-americano sobre armas e violência de gênero

Inscrições para o 35º Cine Ceará estão abertas até 15 de julho Sobre o assunto Fortaleza sediará debate latino-americano sobre armas e violência de gênero

Inscrições para o 35º Cine Ceará estão abertas até 15 de julho

por Camila Maia - Especial para O POVO