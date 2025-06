Eleição do PT: Grupo de Luizianne mantém candidaturas

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,09.04.2024: Professora Adriana Almeida, vereadora do PT. 1° Sessão da Câmara Municipal após a janela partidária. CMF

Com menos de um mês para as eleições internas do PT, a corrente Campo de Esquerda – liderada hoje pela deputada Luizianne Lins (PT) – descarta a possibilidade de unidade com grupos majoritários. Candidata à presidência do PT Ceará, a vereadora Adriana Almeida reconheceu ontem que a disputa não será "fácil", mas destacou que pretende ser uma "alternativa" para a militância da sigla. "O cenário, a nossa avaliação, segue como está. A nossa candidatura está mantida até o fim. Não tem nenhuma proposta em relação a isso. E a gente quer mesmo é dialogar com a militância. O nosso objetivo é participar nesta eleição, claro e óbvio que seria ganhar a eleição, mas é principalmente para colocar uma alternativa à esquerda para a nossa militância", afirma.

Sem consenso

Fala de Adriana Almeida reafirmando candidatura ocorre no momento em que setores do partido tentam ampliar consenso em torno da candidatura do atual presidente do PT-CE, Antônio Filho – o Conin –, à reeleição.

Apoios

O deputado Acrísio Sena (PT), por exemplo, é um dos que acredita que grupo de Luizianne pode abrir mão de candidatura em prol de uma composição maior na sigla. Conin integra grupo de José Guimarães no partido.

Sinduscon

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon) realiza na próxima quinta-feira, 26, nova edição do Sinduscon em Todo Canto, que percorre diversos municípios do Estado. Desta vez, ato ocorre em Sobral.

Construção

Evento é gratuito, mas com vagas limitadas, e reúne empresários e profissionais para networking e debates sobre o setor. Evento às 18h30min no Sesi Sobral. Inscrições em https://bit.ly/sinduscon-em-todo-canto-sobral.

Inovação

A Prefeitura de Fortaleza irá lançar novo desafio de inovação aberta para mobilidade urbana. Edital está no site da Citinova e busca financiar startups e coletivos com soluções para o setor em regiões de baixo IDH de Fortaleza.

Citinova

A chamada tem como foco a área piloto do Grande Siqueira, que enfrenta hoje uma série de problemas de mobilidade, incluindo altas taxas de acidentes. Soluções inovadoras podem receber até US$ 265 mil para implementação.

Só termina quando acaba

Um dia após Capitão Wagner (União) "cravar" que o União Brasil ficará na oposição no Ceará, o secretário Chagas Vieira (Casa Civil) disse ontem que a base de Elmano continua conversando com "todos" os partidos de olho em 2026. "Menos o PL", pontua.

Chagas diz que Wagner 'entrou em desespero' ao declarar União Brasil na Oposição

Legislativo

A Alece aprovou ontem dois projetos de indicação do líder do governo na Casa, Guilherme Sampaio (PT). Entre as medidas, está ação que prevê a cessão de amplificadores de voz para professores da rede estadual.

Indicação

Outra matéria cria o Conselho Estadual de Fomento e Colaboração (Confoco), que prevê nova instância consultiva para ações do Estado. Projetos seguem ao governador Elmano, que pode aderir ou não às indicações.

Horizontais

A Estácio Ceará comemora nota máxima em avaliação do MEC pelo curso de Jornalismo da instituição. /// O projeto "Meu Mundo Colorido", da Prefeitura de Nova Russas, destaca o Dia do Orgulho Autista, ocorrido em 18 de junho. A ação atende 300 crianças com TEA com tratamento multiprofissional gratuito.