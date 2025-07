Glêdson em semana de "ganha e perde" na Justiça

Foto: João Filho Tavares Prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra

.

O juiz da 28ª Zona Eleitoral do Ceará determinou nesta segunda-feira, 30, a cassação dos diplomas do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e seu vice, Dr. Tarso Magno (Podemos), por abuso de poder político na eleição de 2024. Além da cassação, a sentença declara o prefeito como inelegível pelo prazo de oito anos.

A sentença tem como base uma elevação de gastos da Prefeitura com programas de distribuição de óculos, aparelhos auditivos e próteses dentárias para a população de baixa rende. Segundo o juiz, diversos fornecedores passaram a receber valores muito superiores aos habituais durante os meses que antecederam a eleição daquele ano. O "pico" teria ocorrido justamente em setembro, às vésperas do fim do período eleitoral.

Aumento

"Somente entre março e setembro de 2024, as entregas de aparelhos auditivos à população de baixa renda resultaram em pagamentos que ultrapassaram o valor recorde de R$ 450 mil", diz a sentença do juiz.

Outro lado

Como a decisão é de 1ª instância, o prefeito pode recorrer no exercício do cargo. Em conversa com a coluna, Glêdson se disse "sereno" e garantiu que irá recorrer. Na semana passada, ele teve vitória de caso semelhante no TRE-CE.

Não convenceu

A Prefeitura de Juazeiro apresentou uma série de justificativas para cada caso apontado pelo juiz. No caso de aparelhos auditivos, destacou que parte das notas pagas no período eleitoral se referiam a empenhos antigos.

São João

Prefeituras de Sobral e Maracanaú comemoram números de São João dos municípios. Em Sobral, festa teve recorde de 40 mil pessoas só no primeiro dia. Já Maracanaú comemora mais de 2,7 milhões de visitantes durante o mês.

ESP Convida

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) realiza nesta quinta-feira, 3, das 14h às 16h, o seminário "Integrar, trabalhar e cuidar: a gestão tripartite que transforma o SUS do Ceará", para gestores de saúde do Estado.

Saúde

Evento é gratuito e pode ser acompanhado por pesquisadores do setor. Participação confirmada das secretárias da Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, e do Ceará, Tânia Mara Coelho. Mais informações no site da ESP-CE.

Foto: FERNANDA BARROS Coronel Aginaldo

Naumi exonera Aginaldo

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), enfim anunciou exoneração de Coronel Aginaldo (PL - foto) da Secretaria da Segurança Pública do Município. O secretário estava ausente desde fuga de sua esposa, a deputada Carla Zambelli (PL-SP), do País.

Licenciado

Segundo anúncio do próprio Naumi, a exoneração ocorreu a pedido do próprio Aginaldo. De licença da gestão municipal desde a época em que Zambelli deixou o País, ele tinha prazo para voltar à Prefeitura em 1º de julho – hoje.

Dúvidas

O simples anúncio feito por Naumi, no entanto, deixa mais dúvidas do que respostas. Qual a justificativa apresentada pela saída? O agora ex-secretário manterá os salários pelos meses ausente e, pelo visto, sem planos de retorno?

Horizontais

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará reinaugura hoje, às 18h, o auditório da sede do órgão, na Av. da Universidade. Espaço renovado para melhor receber eventos e networking do setor. /// Limoeiro do Norte recebe entre 3 e 5 de julho o 2º Autop Duas Rodas, maior feira do setor de motopeças do Interior do Estado.