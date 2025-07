A pedra no caminho de Elmano para 2026

Foto: O POVO CAPA - GUERRA SEM FIM - FACCOES E POLITICA

O Ceará vem de uma série histórica de resultados negativos na segurança pública, atenuados agora por um primeiro semestre promissor. Nisso não há qualquer novidade, tampouco que o tema é recorrentemente tópico político a cada eleição. Em 2026 não será diferente, à exceção de um aspecto ou outro. Um deles diz respeito ao agravamento do quadro nos municípios do interior, numa sinalização de que as operações de saturação em bairros da capital cearense impõem aos grupos criminosos uma redistribuição espacial pelo mapa local, como se nota hoje. O outro é o amálgama entre política e banditismo, de que é exemplo o rosário de casos recentes, matéria-prima para o ótimo documentário "Guerra sem fim: facções e política", disponível no OP+ desde ontem.

Barril...

Sob direção de Demitri Túlio, que assina também o roteiro, a produção escrutina as relações entre poder político, concedido pelo voto, e o mundo do crime, cada vez menos paralelo, a ponto de se confundir com o estado em si.

... de pólvora

O filme parte do episódio envolvendo Braguinha (PSB), prefeito reeleito de Santa Quitéria, mas acaba por cartografar os pontos cardeais do avanço de uma criminalidade cujo cardápio se diversificou significativamente.

Mecanismo

O trabalho ajuda a entender a lógica expansiva e conflitiva das facções pelo território. De passagem, explica por que a estratégia da saturação, adotada como pedra de toque em Fortaleza, é pontual e de efeitos limitados no longo prazo.

Empresa

Resultado: a arquitetura faccionada é uma espécie de consórcio - um hub criminal, para usar palavra da moda. Nele se combinam interesses mercantis, políticos e econômicos, atuando em frentes e com papéis específicos.

Desafio

O obstáculo para Elmano, então, é não só a redução nos homicídios, a parte visível de um problema mais enraizado. É o enfrentamento à captura que as facções vêm operando para exercer funções que são constitutivas do Estado.

Foto: AURÉLIO ALVES Domingos Filho, Secretario do Desenvolvimento econômico do Ceará

Por onde andará Domingos?

Há quem ande sentindo falta de mais protagonismo do secretário do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho (PSD), nas mesas de negociação e nos encontros com o empresariado para discutir alternativas ao tarifaço anunciado por Donald Trump.

A queixa

A crítica - amigável, até onde se sabe - é de que o titular da SDE não tem sido acionado pelo governador Elmano para compor essa força-tarefa a cargo da qual está a elaboração de medidas para reduzir o impacto da sobretaxa de 50%.

Agenda

A propósito, o chefe do Abolição deve participar de rodada com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, entre hoje e amanhã. A intenção é assegurar que os interesses econômicos do Ceará não sofram tanto com a sanção.

Seminário



O evento "Raízes do Amanhã", previsto para os dias 7 e 8/8, no Centro Cultural do Cariri, no Crato, promove série de discussões com nomes da cultura, gestão, economia e educação. A agenda é resultado do programa Kariri Criativo, parceria entre o Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado.