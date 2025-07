Filmes e séries cearenses ao alcance das mãos: descubra o catálogo do O POVO+

True crime, memória, histórias de Fortaleza, do Ceará e do Brasil, música, economia e muito mais. No O POVO+ , você escolhe o tema, prepara a pipoca e dá o play em um catálogo jornalístico que combina informação e entretenimento





Se há algo que define o audiovisual cearense contemporâneo é a sua capacidade de contar histórias com verdade, criatividade e compromisso social. E é justamente nesse território, em que o cinema encontra o jornalismo e a arte atravessa o cotidiano, que O POVO+ nasce.



Lançado para ampliar as fronteiras do tradicional jornalismo cearense no universo audiovisual, o serviço evoluiu, ao longo dos últimos cinco anos, para se tornar um espaço de valorização e difusão da cultura — dentro e fora das telas.



Obras que abordam desde o True Crime, à política, à música, à vida urbana, à memória e aos afetos. E em julho de 2025, mais um filma entra em cartaz no O POVO+. É o Guerra Sem Fim - Facções e Política.



Mais do que números, esse acervo representa uma curadoria que reflete o nosso interesse em pensar o Ceará e Fortaleza em profundidade, sem abdicar da pluralidade de vozes, estéticas e perspectivas.

Mas o compromisso do O POVO+ com o audiovisual vai além da criação de conteúdo próprio. Como explica Arthur Gadelha, diretor e roteirista da plataforma, o projeto carrega desde o início o desejo de integrar o cinema cearense como protagonista.

“Existia desde o começo o interesse de que nosso trabalho fosse reconhecido como uma produção audiovisual cearense, seja como cinema cearense, uma série cearense, ou um filme cearense, que é o que nós produzimos”, comenta.



Foto: Bianca Nogueira/ Montagem OP+ ParaTodosVerem: catálogo OP+ com filmes, séries e documentários

Curadoria que, com o tempo, se expandiu. Inicialmente dedicada às obras autorais do núcleo de audiovisual do O POVO, a plataforma compreendeu, ao longo da caminhada, a importância de agregar produções externas.



Assim, passou a firmar parcerias com realizadores independentes, produtoras locais e dar visibilidade a projetos que compartilham valores e objetivos comuns que incluem, conforme Athur, “olhar a cidade de Fortaleza, refletir sobre a sociedade, a política e o mundo”.



Entre as colaborações de maior destaque estão as parcerias com a Nigéria Filmes, que trouxe à plataforma Swingueira, e com a diretora Roberta Marques, responsável pelo delicado e potente Rânia.



Essas obras se somam às produções originais do O POVO+, ampliando o alcance temático e estilístico da plataforma, sem perder de vista o seu eixo central: a valorização do olhar cearense sobre o mundo.



Tal modelo híbrido de produção e curadoria aproxima a plataforma dos grandes streaming’s globais. Assim como Amazon Prime Video ou HBO Max, o serviço não se limita ao que é produzido internamente, mas constrói um catálogo coerente, com identidade e propósito, ainda que com diferentes origens e objetivos.



A lógica é de seleção editorial — um recorte de mundo —, mais do que um simples repositório de conteúdos.



O True Crime no OP+: jornalismo investigativo cearense em exercício

True Crime, em tradução livre, crime real ou crime verdadeiro, é o gênero de não-ficção que investiga, analisa e reconta, com profundidade, casos criminais reais — sejam eles individuais, em série ou organizados.



Popularizado nos Estados Unidos, o formato chegou ao Brasil nos anos 1970 e ganhou força nas décadas seguintes, especialmente nas rádios e televisões dos anos 1990 e 2000, sempre com foco na investigação e na narrativa de crimes emblemáticos.



Seguindo uma linha divergente dos conteúdos sensacionalistas que nasceram da acessão do gênero, O POVO+ passou a investir esforços na investigação de crimes e associações criminosas que marcaram e marcam o cotidiano dos cearenses.

Conheça o catálogo de filmes e séries True Crime do O POVO+

Entre os crimes mais emblemáticos que se tornara parte do catálogo estão: O Furto do Banco Central, que narra um dos assaltos a banco mais complexos e misterioso, que ainda paira sobre a história criminal do Estado; Enterrados Vivos, com os detalhes e desdobramentos do assassinato brutal de seis turistas portugueses em 2001; e Guerra Sem Fim, que investiga, analisa e expõe a ação de grupos criminosos no Ceará, como foco na atuação em Fortaleza.

Dando continuidade a acompanhar e para além de reportar, analisar a trajetória dos crimes e criminosos, O POVO+ estreia o seu primeiro spin-off sobre Guerra Sem Fim, com foco nas conexões entre o crime organizado e o poder político no Ceará.

Uma força audiovisual

Além as produções de fôlego, O POVO e O POVO+ integram um ecossistema audiovisual maior, que inclui a atuação forte do jornalismo tradicional e inovador do grupo em outras plataformas digitais.



No YouTube, por exemplo, o canal O POVO se consolidou como uma das principais fontes de informação em vídeo do Nordeste, reunindo, em doze anos, 27.807 vídeos publicados, 1,32 milhão de inscritos e 389.176.921 visualizações.



A proposta na plataforma de vídeos é complementar. Enquanto O POVO+ aposta em narrativas mais longas, construções ficcionais ou documentais e roteiros com apuro estético, o canal da empresa na plataforma foca no factual e no cotidiano.





Ali, o público encontra desde reportagens sobre acontecimentos recentes a análises de especialistas, comentários de colunistas, debates políticos e discussões sobre os temas mais urgentes da atualidade.



A programação inclui também a transmissões da rádio O POVO CBN, do Esportes O POVO, edições completas do podcast Jogo Político — voltado à análise da disputa de poder no Ceará e no Brasil —, além de cortes, episódios na íntegra e conteúdos extras de programas como o Pause, com Clóvis Holanda, o Mamy Cast, o Tecnosfera, Pra Começo de Conversa e o Ciência & Saúde.



Ao unir essas duas frentes — o factual veloz e o audiovisual refinado —, constrói-se uma identidade de produção e distribuição que não somente responde às demandas do presente, mas também ajuda a moldar o futuro do audiovisual na região.



Um modelo que entende a cultura como um bem público e aposta na força da narrativa como ferramenta de transformação.



Aspectos completos e sensíveis que tornaram O POVO+ não apenas um player no mercado do streaming, mas um projeto cultural, político e jornalístico. Um lugar onde a cidade se vê, onde o Ceará se escuta e onde o Brasil encontra novas formas de se contar.



Estar no meio do cinema cearense — e ser o cinema cearense — é, antes de tudo, um gesto de pertencimento. Um gesto que transforma espectadores em cidadãos e histórias em memória coletiva.