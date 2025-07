Candidaturas próprias do PL são um "avanço positivo e coerente para centro-direita", diz Girão

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Camila Maia/ especial para O POVO

O senador e pré-candidato ao Governo do Ceará, Eduardo Girão (Novo), classificou a decisão do Partido Liberal (PL) em lançar nomes próprios como “um avanço positivo e coerente”.

Em entrevista à Vertical, ele alega que a medida possibilita que a “centro-direita lidere o processo da formação de chapa majoritária das eleições em 2026”.

O parlamentar ainda reforça o contato frequente com o futuro presidente estadual da sigla, deputado federal André Fernandes (PL). “Tenho conversado com ele, meu colega de Congresso, aliás, no Senado a parceria é tanta com eles que o nosso bloco é formado com apenas PL e Novo. Também tenho dialogado com outros integrantes da oposição”, informou.

Apesar dos acenos, filiados do partido do ex-presidente Bolsonaro afirmam que Girão não deve migrar de legenda. O senador, por sua vez, também destaca a permanência de ambas as pré-candidaturas do Novo para pleito do próximo ano até o momento – a sua, para Executivo do Ceará, e a de general Guilherme Theophilo (Novo), para Senado Federal.