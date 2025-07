Com candidaturas próprias do PL anunciadas, oposição defende unidade para 2026

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.06.2025: Oposição se reúne na Assembleia, com Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Camila Maia/ especial para O POVO

Figuras de oposição ao governo Elmano de Freitas no Ceará defendem a unidade do bloco após anúncio de candidaturas próprias do Partido Liberal (PL) no Ceará para 2026.

Em conversa com a Vertical, parlamentares e líderes partidários afirmam ter recebido com “tranquilidade” a declaração do futuro dirigente do PL no Ceará, deputado federal André Fernandes (PL), em defesa de nomes do próprio partido para as vagas majoritárias do Estado.

Deputado estadual ligado ao grupo político do ex-prefeito Roberto Cláudio, Antônio Henrique (PDT) argumentou que o posicionamento de André foi necessário para contexto do PL.

“É importante a gente lembrar qual foi o momento que o André fez essa fala. Naquele dia do acontecido com o Bolsonaro. Acredito que foi um momento em que ele precisava dar uma resposta para o grupo político dele”, disse.

LEIA TAMBÉM | "Casamento" entre RC e André chega ao fim

André Fernandes fez o anúncio quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo da Polícia Federal e passou a cumprir medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrição das redes sociais, na sexta-feira, 18.

O ex-deputado federal e líder do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner (União), por sua vez, descartou possível desgaste na aliança da oposição. “Entendemos que o momento exigiu esse posicionamento do André. Em breve, sentaremos novamente para discutir o assunto”, afirmou.

“Recebemos (a fala) com tranquilidade! Ainda temos mais de um ano até a eleição. Acredito na unidade e trabalharei por ela”, reforçou o dirigente.

O grupo também não descarta o apoio ao candidato do partido de Fernandes. Segundo o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT), não há impedimento de nomes como o de Roberto Cláudio migrarem para o PL. “Na nota do André, ele disse que o PL teria candidato, sabe lá se o próprio Roberto não pode vir pro PL?”, questionou.

Em crítica às reações da base, o parlamentar destacou: “O PT está comemorando uma possível ruptura e não está acontecendo. Mas dá para entender o medo que o governo está tendo dessa união, porque se a comemoração foi tão grande”.

PL ainda não definiu candidato ao governo

Apesar da tese de Fernandes, o grupo de oposição destaca que não recebeu a definição do postulante ao Executivo do partido bolsonarista. Atualmente, pela sigla, Alcides Fernandes (PL) e Priscila Costa (PL) são cotados para Câmara Alta de Brasília. Já André e o então presidente da agremiação no Ceará, deputado estadual Carmelo Neto (PT), não têm idade mínima para concorrer às vagas majoritárias.

“Não existe um nome definido. O próprio nome do Ciro e do Roberto não foi uma decisão tomada pelo grupo de oposição. Se o André declarou que vai ter uma candidatura do PL, acho que devemos esperar esse nome que ele vai apresentar, para que a gente analise quem é esse candidato para poder somar forças”, afirmou Antônio Henrique, deputado estadual.

Ao comentar sobre o então pré-candidato Roberto Cláudio, o deputado ressalta que seu nome ainda é uma possibilidade. “O que Roberto fez, no momento que ele deixa o PDT e vem para oposição, foi pelo simples fato de discordância com o governo estadual, mas ele, nunca expressou que seria candidato ao governo, mesmo eles tendo todas as credenciais para isso”, disse. Ele ainda continua: “Roberto tá no jogo, continua no jogo”.

André Fernandes anuncia candidaturas

O deputado federal André Fernandes anunciou na sexta-feira, 18, as pretensões de candidaturas próprias para governo do Ceará e o Senado Federal pelo PL para o pleito de 2026. Mesmo defendendo a aliança entre o bloco de oposição no Estado, ele descartou apoios aos cotados para pré-candidatos de outras agremiações, como Roberto Claudio (sem partido) e Ciro Gomes (PDT).

Pouco antes da declaração de Fernandes, Ciro Gomes publicou vídeo repudiando o cenário brasileiro das tarifas impostas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, no qual critica Bolsonaro.

Ainda em fevereiro deste ano, o deputado federal André Fernandes havia informado sobre as candidaturas próprias da sigla. Segundo ele, o PL possuía “bons quadros para disputar os cargos majoritários”. No entanto, após acenos de Ciro à oposição, André chegou a falar em “deixar o ego de lado” para união de bloco oposicionista.

O deputado também teceu elogios aos nomes de Tasso Jereissati (PSDB) e Ciro Gomes (PDT). “Não tenho dúvida que, durante todo o seu histórico, ele mostrou ser uma pessoa preparada e inteligente”, avaliou sobre Ciro, em reunião com vereadores de oposição na CMFor em maio.