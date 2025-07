Partido Novo considera "natural" articulação entre Girão e André Fernandes

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Camila Maia/ especial para O POVO

O senador Eduardo Girão (Novo) vem sendo cotado para encabeçar a candidatura ao Governo Estadual no Ceará pelo Partido Liberal (PL), de André Fernandes (PL). A aproximação entre o deputado e o senador é considerada "natural" pela direção estadual do Novo.

Conforme Érick Paiva (Novo), presidente estadual da legenda no Ceará, "é natural que o Eduardo Girão converse com outras lideranças da oposição aqui do estado e do Brasil".

"A sua aproximação com o PL, por conta do bloco do Novo com o PL no Congresso Nacional, é algo que enxergarmos como positivo. Quanto ao restante (possível migração), creio que seja muito cedo para confirmar alguma coisa", continua dirigente.

Além de considerar a movimentação positiva, a liderança cearense do Novo destaca intenção de unidade entre o grupo de oposição. "O que posso afirmar é que o partido Novo aqui no estado está buscando uma unidade de oposição liderada pela centro-direita contra o atual governo", enfatiza Paiva.

Girão reforça candidatura pelo Novo

Em recente conversa com a Vertical, Girão não descartou a possibilidade de concorrer pela sigla bolsonarista, mas destacou que sua pré-candidatura ao Abolição permanece pelo Novo. O senador também teceu elogios ao posicionamento de André Fernandes, em confirmação de candidaturas próprias na majoritária cearense pelo PL.

"Ainda estamos a um ano das convenções partidárias, quando realmente serão definidas as candidaturas e eventuais mudanças. Estamos trabalhando, e tudo será definido no tempo certo. No tempo de Deus!", ressalta Girão.

O senador ainda reforçou a relação com o deputado federal André Fernandes no Congresso, em Brasília. "Tenho conversado com ele, meu colega de Congresso, aliás, no Senado a parceria é tanta com eles que o nosso bloco é formado com apenas PL e Novo. Também tenho dialogado com outros integrantes da oposição", diz.