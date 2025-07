Prefeitos aliados de Júnior Mano pedem licença após investigações da PF

Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputado federal cearense Junior Mano (PSB)

Camila Maia/ especial para O POVO

Dois prefeitos de municípios alvos das operações da Polícia Federal (PF) que investigam o deputado federal Júnior Mano (PSB) pediram licença dos mandatos.

Esposa de Mano e prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano (PSB) informou na segunda-feira, 21, o afastamento temporário do cargo durante o mês de julho. Enquanto o Dr. Júnior (PRD), chefe do executivo municipal de Eusébio, se afastou um dia antes, 20.

Apesar da proximidade das datas com a investigação, os gestores justificam as licenças por motivos pessoais. "Anualmente tiro licença sem remuneração, por interesse particular, no período de férias da minha filha", informou Giordanna ao O POVO ainda na segunda-feira, 21.

A gestora, no entanto, não respondeu por quanto tempo ficará afastada do cargo executivo e demonstrou descontentamento com as perguntas. Enquanto estiver fora, o vice-prefeito Anderson Pedrosa (PSB) assume a vaga.

Já o prefeito licenciado de Eusébio, Dr. Júnior, deve se ausentar das funções para uma viagem de caráter pessoal. Com licença para dez dias, desde domingo, 20, Júnior não deverá prolongar o prazo estipulado, segundo assessoria do gestor.

“O período de afastamento do Dr. Júnior, mediante autorização da Câmara, foi de 10 dias. Não existe a intenção, tampouco a necessidade de prorrogação”, respondeu equipe.

A assessoria do prefeito ainda destaca que, mesmo com a existência de mandados de busca e apreensão no município, “nenhum prédio ou órgão da administração municipal de Eusébio foi alvo da operação da Polícia Federal”, na qual Mano é o principal investigado por suspeita de desvios de emendas.

O gestor não deu mais detalhes sobre a viagem. Ele deve retornar ao posto no fim do mês. Até lá, a prefeitura será comandada interinamente pela vice, Tamara Holanda (DC). A Vertical entrou em contato com a Câmara Municipal de Eusébio para detalhes do afastamento, mas não recebeu retorno da mesa diretora até o fechamento da matéria. Em caso de novas informações, o conteúdo será atualizado.

Operação cumpriu mandados em Nova Russas e Eusébio

Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão na operação “Underhand”, autorizados pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal no último dia 8 deste mês. Além de Brasília, as ações ocorreram nas cidades de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio.

A operação investiga o deputado federal Júnior Mano por suposto envolvimento em esquema de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.

Agentes da PF estiveram na residência do deputado em Nova Russas. Em Eusébio, nenhum órgão público com ligação com a Prefeitura foi alvo da operação, diz assessoria de Dr. Júnior.



Comandado por Giordanna Mano, Nova Russas foi a cidade que mais recebeu emenda parlamentar do deputado federal Jr. Mano (PSB), marido da prefeita e alvo de investigação sobre suspeita de esquema de desvio de emendas parlamentares. O município recebeu R$ 9.693.666 do parlamentar.