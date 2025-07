Operação contra Mano "chacoalha" política do Ceará

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados DEPUTADO federal Júnior Mano é alvo de cumprimento de mandados

.

Esquema investigado em ação que motivou busca e apreensão em endereços do deputado Júnior Mano (PSB) ontem envolveria uma operação de desvio de emendas parlamentares, "inclusive de terceiros", mediante a exigência de um retorno na ordem de 12% para os investigados.

Em decisão autorizando oitivas, o ministro Gilmar Mendes (STF) destaca dados de inquéritos da Polícia Federal sobre o caso apontando "participação central" de Mano, pré-candidato ao Senado, como "figura estruturante de uma organização criminosa voltada à utilização indevida de recursos públicos e à manipulação de processos eleitorais".

O caso teria articulação do prefeito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), foragido desde novembro do ano passado e cassado em abril deste ano.

Citações

Na mesma decisão autorizando as oitivas, Mendes também determinou a abertura de outra apuração paralela por conta de citações, feitas por pessoas ligadas a Bebeto do Choró, a outros deputados federais cearenses.

Em apuração

Entre citados, estão Yury do Paredão (MDB), Eunício Oliveira (MDB) e José Guimarães (PT), sendo estes dois últimos também pré-candidatos ao Senado. Ainda não há, no entanto, qualquer acusação contra os três no caso.

Outro lado

Apenas mencionados por investigados no caso Mano, os três negam participação em qualquer irregularidade. Eunício diz ainda que emenda citada só foi indicada em maio deste ano, e que ele já teria pedido a suspensão do repasse.

Opositores

Guimarães contesta citação envolvendo Choró, destacando que não direcionou emendas ao município e que atua na oposição local. Já Júnior Mano nega ingerência em contratos de gestões municipais e disse "confiar nas instituições".

Café Sarto

O ex-prefeito José Sarto (PDT) participa nesta quarta-feira, 9, do Café com a Oposição da Alece. Desta vez, evento terá tom de "sabatina", com opositores debatendo a situação em que o pedetista deixou a Prefeitura de Fortaleza.

Quebrou ou não?

A situação financeira da gestão tem sido alvo frequente de críticas a Sarto por Evandro Leitão (PT). Evento ocorre em meio a crescentes especulações sobre possível candidatura de Sarto em 2026.

Foto: Samuel Setubal Carmelo Neto

Carmelo tira licença da Alece

Pouco após ser trocado por André Fernandes no PL-CE, Carmelo Neto (foto) entrará nesta semana de licença na Alece. Ele nega relação entre os fatos e diz que irá priorizar eventos da sigla no Interior. Assume a vaga o suplente David Pró-Armas (PL).

Lino

O Museu da Fotografia recebe em 16 de julho exposição em homenagem aos 50 anos de carreira de Lino Villaventura, um dos maiores nomes do design de moda nacional. São 23 looks do artista, fotografados por 12 profissionais.

Design

O Festival Barulhinho Delas chega em julho à sua 6ª edição, desta vez com o tema "Que Cultura para Qual Futuro?". Primeiro ciclo envolve Mulheres no Design, com diversas oficinas. Inscrições no Instagram @barulinhodelas.

Ivan Lins e Badudé



Ivan Lins chegou aos 80 anos e ganha homenagem com show da pianista e cantora Bel Girão e de um super quinteto. Sábado, às 19h, no CCBNB. Entrada franca. /// O Badudé (Rua Fonseca Lobo, 100) é mais um bar de Fortaleza a ganhar o selo Amigo da Música, destinado a locais que repassam 100% do couvert a artistas.