Pedetistas ciristas dizem não terem sido comunicados sobre retorno dele ao PSDB

A saída de Ciro Gomes (PDT) do Partido Democrático Trabalhista (PDT) já é dada como certa pelo presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes (PSDB), mas ainda não foi informada oficialmente para aliados estaduais do ex-ministro. “Ciro não nos comunicou dessa decisão”, diz Cláudio Pinho (PDT), deputado estadual e correligionário de Ciro.

Os parlamentares de oposição, por sua vez, não devem acompanhar o movimento por não terem anuência cedida pelo comando da sigla. Atualmente, dos quatro nomes que ocupam vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), apenas Lucinildo Frota (PDT) confirmou a ida para o Partido Liberal (PL) quando houver possibilidade.

“Não temos a carta e, se o partido fizesse uma chapa, eu poderia até ficar no partido”, diz Pinho. O deputado destaca que, no entanto, continuará no PDT somente com a postura de oposição do grupo.

Os outros dois deputados pedetistas da Alece, Queiroz Filho (PDT) e Antônio Henrique (PDT) devem permanecer no partido até a próxima janela partidária, entre março e abril do próximo ano. A expectativa é que sigam para o União Brasil e Partido Liberal.

Oposição está 'madura' para apresentar candidatura única, segundo deputado

Mesmo com as recentes declarações do deputado federal André Fernandes (PL), garantindo candidaturas próprias do PL, grupo oposicionista acredita na indicação de um único nome para Governo Estadual.

“Não muda nada. Inclusive, já fizemos o café (da oposição) essa semana. O deputado Alcides estava presente, reforçou essa união. Deputado Pedro Matos e deputado David também estavam presentes. Então, a bancada do PL estava toda presente, reafirmando o desejo da oposição marchar unida”, defende Cláudio Pinho.

As falas de André, entretanto, surgem em contexto no qual Ciro teceu críticas sobre Bolsonaro em posicionamento sobre tarifaço do presidente estadunidense Donald Trump. Apesar do cenário, deputado acredita no consenso entre o bloco.

“Tem o PL, inclusive está com senador, mas se não tiver (acordo), que eu não acredito, nós iremos lançar nossa chapa. Temos diversos nomes e outros partidos sem o PL que possam fazer a composição, mas acredito plenamente que as forças oposicionistas estarão unidas com um novo projeto para combater o PT”, sustenta Pinho.

