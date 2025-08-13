Estremecido com Ciro, PL quer atrair Girão para 2026

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Senador Eduardo Girão (Novo)

.

Determinado a lançar candidatura própria para o Governo do Ceará, o PL tem tentado atrair filiação de Eduardo Girão (Novo) como uma das opções da sigla para a eleição de 2026. A tese é confirmada pelo vereador Julierme Sena (PL), líder do partido na Câmara Municipal, que destaca conversas entre o senador e lideranças locais do PL neste sentido.

"A priori, teremos candidatura própria. E vou além, se o senador Eduardo Girão se filiar ao PL, teoricamente, provavelmente, ele será o nosso candidato", afirma. Ele destaca, no entanto, que ainda é cedo para qualquer definição sobre o caso. "Isso vai ser uma decisão do nosso colegiado. Mas o deputado André Fernandes está conversando com o senador Eduardo Girão sobre essa possibilidade", conclui Sena.

Minirracha

O crescimento da "cotação" de Eduardo Girão entre o PL ocorre após estremecimento das relações entre o partido e Ciro Gomes (PDT) no Estado, depois de o pedetista divulgar vídeo criticando Jair Bolsonaro (PL) por tarifas dos EUA.

"Infeliz"

Nas imagens, Ciro classifica a articulação da família junto a Donald Trump como "tremenda burrice", o que foi rejeitado por bolsonaristas. "Foi uma fala infeliz do Ciro, que fez com que o André se posicionasse", avalia Julierme.

Ainda é cedo

Procurado pela coluna, o deputado André Fernandes diz que ainda não iniciou debate sobre o assunto no partido. Em falas recentes, o deputado tem apenas destacado interesse do PL em ter candidato próprio na disputa de 2026.

Alinhados

Já Girão diz que continua pré-candidato a governador pelo Novo, mas que manterá diálogo com o PL "até o limite das decisões", observando "o cenário nacional e buscando o fortalecimento da oposição, especialmente o PL".

Educação

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem projeto do prefeito Evandro Leitão (PT) que garante alimentação para professores e servidores da rede municipal de educação, nos moldes já fornecidos a estudantes.

OAB-CE

A matéria segue agora para sanção do prefeito. Foi aprovada ainda proposta do prefeito criando política de garantia de prerrogativas de advogados em órgãos municipais, em articulação feita junto à OAB-CE.

Foto: João Filho Tavares VEREADOR Adail Junior (PDT)

Adail, PDT e "extrema-direita"

O vereador Adail Júnior (PDT) reforçou ontem coro de pedetistas que defendem a concessão de anuência para que parlamentares já alinhados à direita saiam do partido. "Liberação" afetaria o vereador PP Cell (PDT) e quatro deputados da sigla.

Sem vantagem

"Não adianta hoje você estar no PDT e de repente na campanha defender a extrema-direita. Então, a minha pauta sempre nas reuniões, na tribuna, é sempre defendendo que fique no PDT quem quer ficar no PDT", diz Adail.

Liberação

Conforme a coluna de ontem noticiou, a bancada do partido - que integra a base de Evandro Leitão (PT) - quer de pedetistas de oposição "liberem a moita" para a formação de chapas da sigla para a eleição de 2026.

Leia mais Pedetistas reforçam "liberação" de vereador e deputados alinhados à direita Sobre o assunto Pedetistas reforçam "liberação" de vereador e deputados alinhados à direita

Audiência



A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) anunciou a implementação local do Loopert, tecnologia brasileira que mensura com precisão o alcance das rádios em plataformas de streaming. /// Com a novidade, a radiofusão terá nova ferramenta para medir sua audiência no mundo digital.



